МИНСК, 9 фев — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси будет отслеживать ситуацию, связанную с решением российской стороны по вопросу приграничного контроля, заявил на брифинге в четверг начальник управления информации пресс-секретарь министерства иностранных дел Беларуси Дмитрий Мирончик.



© Sputnik / Виктор Толочко Только спокойствие: изменилось ли что-то на границе Беларуси и России

"Мы не драматизируем ситуацию, но и не склонны ее упрощать", — сказал Мирончик.

По его словам, ситуация в настоящее время спокойная, сигналов о том, что у граждан Беларуси возникли какие то проблемы, не поступало. Вместе с тем он отметил, что могут быть последствия того, что Россия приравняла граждан Беларуси в этом вопросе с гражданами третьих стран.

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