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МИД о обстановке на границе с РФ: ситуация спокойная

09.02.2017 11:22 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 фев — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси будет отслеживать ситуацию, связанную с решением российской стороны по вопросу приграничного контроля, заявил на брифинге в четверг начальник управления информации пресс-секретарь министерства иностранных дел Беларуси Дмитрий Мирончик.

МИД о обстановке на границе с РФ: ситуация спокойная
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Мы не драматизируем ситуацию, но и не склонны ее упрощать", — сказал Мирончик.

По его словам, ситуация в настоящее время спокойная, сигналов о том, что у граждан Беларуси возникли какие то проблемы, не поступало. Вместе с тем он отметил, что могут быть последствия того, что Россия приравняла граждан Беларуси в этом вопросе с гражданами третьих стран.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Сигналов о том, что у граждан Беларуси возникли какие то проблемы, в МИД Беларуси не поступало.

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