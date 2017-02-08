|
МИД о обстановке на границе с РФ: ситуация спокойная
09.02.2017 11:22 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси будет отслеживать ситуацию, связанную с решением российской стороны по вопросу приграничного контроля, заявил на брифинге в четверг начальник управления информации пресс-секретарь министерства иностранных дел Беларуси Дмитрий Мирончик.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Мы не драматизируем ситуацию, но и не склонны ее упрощать", — сказал Мирончик.
По его словам, ситуация в настоящее время спокойная, сигналов о том, что у граждан Беларуси возникли какие то проблемы, не поступало. Вместе с тем он отметил, что могут быть последствия того, что Россия приравняла граждан Беларуси в этом вопросе с гражданами третьих стран.
Последует
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сигналов о том, что у граждан Беларуси возникли какие то проблемы, в МИД Беларуси не поступало.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии