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МИД: Жалоб со стороны белорусских граждан на какие-либо проблемы при пересечени российской границы пока нет

09.02.2017 12:17 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 9 февраля. Министерство иностранных дел Беларуси отслеживает ситуацию в связи с введением Россией на границе с Беларусью погранзоны. Жалоб со стороны белорусских граждан на какие-либо проблемы при пересечении российской границы пока нет, сообщил на брифинге в Минске 9 февраля пресс-секретарь МИД  Дмитрий Мирончик.

"Мы не драматизируем ситуацию, но и не склонны ее упрощать. Мы отслеживаем развитие событий и надеемся, что компетентные ограны обеих стран смогут в кратчайшие сроки разобраться в ситуации и договориться о ее надежном правовом урегулировании, исходя из интересов граждан Республики Беларуси и Российской Федерации", — заявил Мирончик.

(Будет дополнено.)
Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 9 февраля. Министерство иностранных дел Беларуси отслеживает ситуацию в связи с введением Россией на границе с Беларусью погранзоны. Жалоб со стороны...

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