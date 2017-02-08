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МИД: списка претензий от Москвы в связи с безвизовым режимом нет

09.02.2017 12:20 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 фев — Sputnik. Российская сторона не направляла в Минск каких-то списков претензий в связи с введением пятидневного безвизового режима въезда в Беларусь для граждан 80 стран, заявил на брифинге в четверг в Минске официальный представитель МИД РБ Дмитрий Мирончик.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым устанавливается безвизовый порядок въезда на срок не более пяти суток через пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск для граждан 80 государств. Безвизовый режим в Национальном аэропорту Минск вступает в силу 12 февраля.

"О каком-то формализованном каталоге претензий, которые бы передала российская сторона в наш адрес и на которые мы бы должны были как-то отвечать в формализованном режиме, мне неизвестно", — сказал Мирончик. 

В Москве заявляют, что решение белорусских властей затрагивает и интересы России, поскольку в рамках Союзного государства существует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Беларусь, могут нелегально проникнуть на территорию РФ.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 9 фев — Sputnik. Российская сторона не направляла в Минск каких-то списков претензий в связи с введением пятидневного безвизового режима въезда в Беларусь...

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