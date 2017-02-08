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МИД: списка претензий от Москвы в связи с безвизовым режимом нет
09.02.2017 12:20 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев — Sputnik. Российская сторона не направляла в Минск каких-то списков претензий в связи с введением пятидневного безвизового режима въезда в Беларусь для граждан 80 стран, заявил на брифинге в четверг в Минске официальный представитель МИД РБ Дмитрий Мирончик.
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"О каком-то формализованном каталоге претензий, которые бы передала российская сторона в наш адрес и на которые мы бы должны были как-то отвечать в формализованном режиме, мне неизвестно", — сказал Мирончик.
В Москве заявляют, что решение белорусских властей затрагивает и интересы России, поскольку в рамках Союзного государства существует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Беларусь, могут нелегально проникнуть на территорию РФ.
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МИНСК, 9 фев — Sputnik. Российская сторона не направляла в Минск каких-то списков претензий в связи с введением пятидневного безвизового режима въезда в Беларусь...
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