МИНСК, 9 фев — Sputnik. Российская сторона не направляла в Минск каких-то списков претензий в связи с введением пятидневного безвизового режима въезда в Беларусь для граждан 80 стран, заявил на брифинге в четверг в Минске официальный представитель МИД РБ Дмитрий Мирончик.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым устанавливается безвизовый порядок въезда на срок не более пяти суток через пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск для граждан 80 государств. Безвизовый режим в Национальном аэропорту Минск вступает в силу 12 февраля.

"О каком-то формализованном каталоге претензий, которые бы передала российская сторона в наш адрес и на которые мы бы должны были как-то отвечать в формализованном режиме, мне неизвестно", — сказал Мирончик.

В Москве заявляют, что решение белорусских властей затрагивает и интересы России, поскольку в рамках Союзного государства существует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Беларусь, могут нелегально проникнуть на территорию РФ.