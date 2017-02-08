МИНСК, 9 фев – Sputnik. Глава Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина будет присутствовать на выборах президента Туркменистана в качестве наблюдателя, сообщила в пятницу пресс-служба ЦИК.



© REUTERS Stefanie Loos Новая Конституция: полномочия главы Туркменистана увеличены до 7 лет

Выборы главы Туркменистана состоятся в ближайшее воскресенье. На высший государственный пост претендуют девять кандидатов, в том числе действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

"Председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Л. М. Ермошина и член Центральной комиссии А. М. Лосякин в составе Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств примут участие в наблюдении за выборами президента Туркменистана", – говорится в сообщении.

Конкуренцию Бердымухамедову, выдвинутому кандидатом от Демократической партии Туркменистана, составят выдвиженец Партии промышленников и предпринимателей, председатель правления Акционерно-коммерческого банка "Рысгал" Бекмырат Аталыев и кандидат от Аграрной партии, председатель Марыйского областного комитета партии Дурдыгылыч Оразов, а также шесть кандидатов от инициативных групп граждан.

Несмотря на такое количество кандидатов, главным фаворитом ожидаемо является действующий президент. Остальные кандидаты — управленцы среднего звена, которые были известны до предвыборной кампании только в своих отраслях и регионах.

Бердымухамедов пообещал в случае своего переизбрания довести доходы на душу населения до уровня передовых стран, уделить особое внимание созданию электронной промышленности и превращению страны в индустриально развитое государство.

Согласно новой Конституции Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 года, срок полномочий президента страны увеличен с пяти до семи лет, а также снято верхнее возрастное ограничение в 70 лет для избрания главой государства.