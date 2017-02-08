Пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик сообщил, что ситуация с введением Россией пограничных зон постоянно мониторится.

Мирончик отметил, что ситуация с введением Россией пограничной зоны постоянно находится в поле внимания белорусского МИД. Ведомство отслеживает ситуацию для оказания, в случае необходимости, гражданам правовой помощи, однако пока никаких сигналов о проблемах на границе не возникало.

При этом пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства рассказал, что в Беларуси не совсем согласны с тем, как РФ объяснила введение погранзоны. Сообщалось, что именно белорусская сторона первой закрепила приграничные территории, а российская сторона лишь предприняла ответный шаг. Однако, по словам Дмитрия Мирончика, «российские партнеры скромно умолчали об указе президента России от 9 января 2011 года №26». Этим документом был установлен перечень приграничных территорий, в том числе, в соседних с Беларусью российских областях. Однако ни этот документ, ни принятые позднее в Беларуси, не предполагали реализации дополнительных мероприятий на границе.

«Установление российской стороной пределов пограничной зоны вдоль границы с Беларусью изменяет ситуацию в принципе. Это шаги в другом направлении. Да, на данный момент мы пока не видим конфликтных ситуаций. Но и совсем мало прошло времени. Самое важное в другом - белорусские граждане, исходя из принятых документов, а именно приказов ФСБ №515 о введении погранзоны и утверждении правил пограничного режима, приравнены российской стороной в правах и обязанностях к гражданам третьих государств, к иностранцам со всеми вытекающими последствиями. Это явно расходится с базовыми принципами и духом двусторонних отношений Беларуси и России»,- отметил Мирончик.

Как отметил Мирончик, в Мил ситуацию не драматизируют, но и и упрощать ее не намерены: после введения погранзоны прошло слишком мало времени, развитие событий пока только отслеживается.