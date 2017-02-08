﻿ МИД: погранзона не соответствует духу отношений Беларуси и РФ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

МИД: погранзона не соответствует духу отношений Беларуси и РФ

09.02.2017 13:53 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик сообщил, что ситуация с введением Россией пограничных зон постоянно мониторится.

Мирончик отметил, что ситуация с введением Россией пограничной зоны постоянно находится в поле внимания белорусского МИД. Ведомство отслеживает ситуацию для оказания, в случае необходимости, гражданам правовой помощи, однако пока никаких сигналов о проблемах на границе не возникало.

При этом пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства рассказал, что в Беларуси не совсем согласны с тем, как РФ объяснила введение погранзоны. Сообщалось, что именно белорусская сторона первой закрепила приграничные территории, а российская сторона лишь предприняла ответный шаг. Однако, по словам Дмитрия Мирончика, «российские партнеры скромно умолчали об указе президента России от 9 января 2011 года №26». Этим документом был установлен перечень приграничных территорий, в том числе, в соседних с Беларусью российских областях. Однако ни этот документ, ни принятые позднее в Беларуси, не предполагали реализации дополнительных мероприятий на границе.

«Установление российской стороной пределов пограничной зоны вдоль границы с Беларусью изменяет ситуацию в принципе. Это шаги в другом направлении. Да, на данный момент мы пока не видим конфликтных ситуаций. Но и совсем мало прошло времени. Самое важное в другом - белорусские граждане, исходя из принятых документов, а именно приказов ФСБ №515 о введении погранзоны и утверждении правил пограничного режима, приравнены российской стороной в правах и обязанностях к гражданам третьих государств, к иностранцам со всеми вытекающими последствиями. Это явно расходится с базовыми принципами и духом двусторонних отношений Беларуси и России»,- отметил Мирончик.

Как отметил Мирончик, в Мил ситуацию не драматизируют, но и и упрощать ее не намерены: после введения погранзоны прошло слишком мало времени, развитие событий пока только отслеживается. 

Александр Лукашенко ранее назвал введение Россией пограничной зоны на границе с Беларусью является чисто политическим выпадом. Пограничная зона ранее на белорусско-российской границе отсутствовала, однако, на границе двух стран появился контроль за перемещением грузов, кроме того, сообщалось о возобновлении паспортного контроля для белорусов в московских аэропортах. Ранее в ФСБ подчеркнули, что принятые меры не предусматривают пограничного контроля лиц, транспорта и грузов, а документы «не противоречат нормам международных договоров России с Республикой Беларусь».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик сообщил, что ситуация с введением Россией пограничных зон постоянно мониторится.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Ермошина поедет наблюдать за выборами президента Туркменистана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика