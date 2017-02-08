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Минюст Беларуси не занимается исками по нефти и Данкверту
09.02.2017 16:19 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев — Sputnik. Министерство юстиции Беларуси не задействовано в подготовке исков к должностным лицам Россельхознадзора и вопросе ограничения поставок нефти из России, заявил глава ведомства Олег Слижевский в четверг.
© Sputnik / Виктор Толочко
Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе
"Министерство юстиции не занимается этим вопросом", — сказал Слижевский в ответ на вопрос об иске по поставкам нефти.
Аналогичный ответ министр дал и на вопрос о "деле Россельхознадзора". Слижевский подчеркнул, что для таких действий существуют иные уполномоченные органы.
Россия во втором полугодии 2016 года сократила объем поставок нефти в Беларусь — по версии российской стороны, из-за неоплаты газа и недопоставок нефтепродуктов в Россию. Споры вокруг поставок энергоносителей до сих пор не разрешены.
В действиях чиновников Россельхознадзора МВД Беларуси усмотрело признаки преступления. Собранные доказательства оперативники направят в Следственный комитет. К разбирательству подключены специалисты Госконтроля, Минсельхозпрода, сообщил телеканал. По предварительным оценкам, из-за ограничений поставок продукции белорусские предприятия понесли убытки в сумме свыше пяти миллионов рублей.
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Министр юстиции отметил, что этими исками занимаются другие уполномоченные структуры.
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