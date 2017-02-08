Минск, 9 февраля. Заявления армянских депутатов после экстрадиции блогера Лапшина о необходимости отзыва из Беларуси посла и исключения Минска из ОДКБ являются "просто эмоциями", считает пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик. Его комментарий размещен на сайте внешнеполитического ведомства.

"Беларусь и Армения — дружественные страны, партнеры по интеграционным объединениям, в том числе по ОДКБ. Поэтому заявления, которые звучат в армянском парламенте (если таковые были), — это просто эмоции", — заявил представитель МИД.



"Кстати, мне неизвестно о фактах несбалансированных или, тем более, оскорбительных оценок со стороны белорусских парламентариев в связи с теми или иными внешнеполитическими шагами Армении. Хотя поводы выставлять "встречный счет" были", — добавил Мирончик, не пояснив, какие именно поводы имеет в виду.



Пресс-секретарь подчеркнул, что Беларусь "проводит многовекторную дружелюбную политику, неуклонно следуя при этом международным нормам и исполняя свои юридические обязательства, как и принято во всех правовых демократических государствах".

Несколькими часами ранее Мирончик на брифинге уже комментировал реакцию со стороны России и Армении на экстрадицию блогера, заявив о том, что Беларусь добросовестно исполнила свои международные обязательства по договору об оказании правовой помощи.

Говоря о действиях армянских парламентариев, он подчеркнул: "Участие либо неучастие в Договоре о коллективной безопасности носит сугубо добровольный характер и является собственным суверенным выбором того или иного государства. Как вы знаете, Беларусь свой выбор сделала. Предложение об исключении из ОДКБ и тому подобные лишены каких-либо юридических оснований".

Александр Лапшин, имеющий израильское и российское гражданство, был экстрадирован из Минска в Баку вечером 7 февраля по решению Генпрокуратуры Беларуси. Его попытки обжаловать это решение в суде успехом не увенчались. Блогер был задержан в Минске 14 декабря 2016 года по запросу Азербайджана, который объявил его в международный розыск за незаконное посещение Нагорного Карабаха. Ему также инкриминируют "публичные призывы, направленные против государства". В Азербайджане Лапшину грозит до восьми лет лишения свободы.



Власти России и Израиля выступали против выдачи блогера Азербайджану. Экстрадиция вызвала негативную реакцию и в Ереване. Члены Национального собрания Армении, в частности, считают, что экстрадиция была проведена с нарушением международных норм и прав человека, некоторые из них предложили исключить Беларусь и з ОДКБ и отозвать посла из Минска. Возле здания посольства Беларуси в Армении 8 февраля состоялась акция протеста.

Вечером 8 февраля Александру Лукашенко позвонил азербайджанский президент Ильхам Алиев и поблагодарил его за выдачу Лапшина.

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Алексей Александров, БелаПАН.