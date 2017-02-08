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Пресс-секретарь МИД Беларуси: Заявления армянских депутатов после экстрадиции блогера Лапшина — это просто эмоции
09.02.2017 16:32 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 9 февраля. Заявления армянских депутатов после экстрадиции блогера Лапшина о необходимости отзыва из Беларуси посла и исключения Минска из ОДКБ являются "просто эмоциями", считает пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик. Его комментарий размещен на сайте внешнеполитического ведомства.
"Беларусь и Армения — дружественные страны, партнеры по интеграционным объединениям, в том числе по ОДКБ. Поэтому заявления, которые звучат в армянском парламенте (если таковые были), — это просто эмоции", — заявил представитель МИД.
Несколькими часами ранее Мирончик на брифинге уже комментировал реакцию со стороны России и Армении на экстрадицию блогера, заявив о том, что Беларусь добросовестно исполнила свои международные обязательства по договору об оказании правовой помощи.
Говоря о действиях армянских парламентариев, он подчеркнул: "Участие либо неучастие в Договоре о коллективной безопасности носит сугубо добровольный характер и является собственным суверенным выбором того или иного государства. Как вы знаете, Беларусь свой выбор сделала. Предложение об исключении из ОДКБ и тому подобные лишены каких-либо юридических оснований".
Александр Лапшин, имеющий израильское и российское гражданство, был экстрадирован из Минска в Баку вечером 7 февраля по решению Генпрокуратуры Беларуси. Его попытки обжаловать это решение в суде успехом не увенчались. Блогер был задержан в Минске 14 декабря 2016 года по запросу Азербайджана, который объявил его в международный розыск за незаконное посещение Нагорного Карабаха. Ему также инкриминируют "публичные призывы, направленные против государства". В Азербайджане Лапшину грозит до восьми лет лишения свободы.
Вечером 8 февраля Александру Лукашенко позвонил азербайджанский президент Ильхам Алиев и поблагодарил его за выдачу Лапшина.
Алексей Александров, БелаПАН.
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Пресс-секретарь МИД Беларуси: Заявления армянских депутатов после экстрадиции блогера Лапшина — это просто эмоции
Минск, 9 февраля. Заявления армянских депутатов после экстрадиции блогера Лапшина о необходимости отзыва из Беларуси посла и исключения Минска из ОДКБ являются...
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