МИНСК, 9 фев — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси советует армянским парламентариям быть менее эмоциональными в вопросах интеграционного сотрудничества.

После экстрадиции российского блогера Александра Лапшина из Минска в Баку некоторые армянские парламентарии предложили исключить Беларусь из ОДКБ .

"Беларусь и Армения — дружественные страны, партнеры по интеграционным объединениям, в том числе в ОДКБ. Поэтому, заявления, которые звучат в армянском парламенте (если таковые были) — это просто эмоции", — заявил журналистам в четверг пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

По его словам, ему неизвестно о фактах несбалансированных или, тем более, оскорбительных оценок со стороны белорусских парламентариев в связи с теми или иными внешнеполитическими шагами Армении. "Хотя поводы выставлять "встречный счет" были", — сказал представитель МИД.

Мироничик отметил, что Беларусь проводит многовекторную дружелюбную политику, неуклонно следуя при этом международным нормам и исполняя свои юридические обязательства, как и принято во всех правовых демократических государствах.