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В Минске назвали "эмоциями" заявления армянских депутатов про ОДКБ
09.02.2017 16:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси советует армянским парламентариям быть менее эмоциональными в вопросах интеграционного сотрудничества.
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"Беларусь и Армения — дружественные страны, партнеры по интеграционным объединениям, в том числе в ОДКБ. Поэтому, заявления, которые звучат в армянском парламенте (если таковые были) — это просто эмоции", — заявил журналистам в четверг пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.
По его словам, ему неизвестно о фактах несбалансированных или, тем более, оскорбительных оценок со стороны белорусских парламентариев в связи с теми или иными внешнеполитическими шагами Армении. "Хотя поводы выставлять "встречный счет" были", — сказал представитель МИД.
Мироничик отметил, что Беларусь проводит многовекторную дружелюбную политику, неуклонно следуя при этом международным нормам и исполняя свои юридические обязательства, как и принято во всех правовых демократических государствах.
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В МИД Беларуси заявляют, что страна проводит многовекторную дружелюбную политику, неуклонно следуя при этом международным нормам и исполняя свои юридические...
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