﻿ В Минске назвали "эмоциями" заявления армянских депутатов про ОДКБ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Минске назвали "эмоциями" заявления армянских депутатов про ОДКБ

09.02.2017 16:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 9 фев — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси советует армянским парламентариям быть менее эмоциональными в вопросах интеграционного сотрудничества.

После экстрадиции российского блогера Александра Лапшина из Минска в Баку некоторые армянские парламентарии предложили исключить Беларусь из ОДКБ.

"Беларусь и Армения — дружественные страны, партнеры по интеграционным объединениям, в том числе в ОДКБ. Поэтому, заявления, которые звучат в армянском парламенте (если таковые были) — это просто эмоции", — заявил журналистам в четверг пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

По его словам, ему неизвестно о фактах несбалансированных или, тем более, оскорбительных оценок со стороны белорусских парламентариев в связи с теми или иными внешнеполитическими шагами Армении. "Хотя поводы выставлять "встречный счет" были", — сказал представитель МИД.

Мироничик отметил, что Беларусь проводит многовекторную дружелюбную политику, неуклонно следуя при этом международным нормам и исполняя свои юридические обязательства, как и принято во всех правовых демократических государствах.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В МИД Беларуси заявляют, что страна проводит многовекторную дружелюбную политику, неуклонно следуя при этом международным нормам и исполняя свои юридические...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Пресс-секретарь МИД Беларуси: Заявления армянских депутатов после экстрадиции блогера Лапшина — это просто эмоции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика