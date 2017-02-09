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Грибаускайте: Российско-белорусские учения "Запад-2017" — демонстрация подготовки к войне с Западом
09.02.2017 21:50 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 9 февраля. Планируемые российско-белорусские военные учения "Запад-2017" демонстрируют подготовку этих стран к войне с Западом, считает президент Литвы Даля Грибаускайте.
По ее словам, угрозы с Востока вынуждают страны Балтии просить партнеров о дополнительных гарантиях безопасности, например о скорости принятия решений в НАТО.
БелаПАН.
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Минск, 9 февраля. Планируемые российско-белорусские военные учения "Запад-2017" демонстрируют подготовку этих стран к войне с Западом, считает президент Литвы Даля...
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