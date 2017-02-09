Минск, 9 февраля. Планируемые российско-белорусские военные учения "Запад-2017" демонстрируют подготовку этих стран к войне с Западом, считает президент Литвы Даля Грибаускайте.



"Мы видим, что угрозы разные, они возрастают, в том числе мы с беспокойством ожидаем учений "Запад-2017", во время которых концентрируются очень многочисленные и агрессивные силы, идет демонстративная подготовка к войне с Западом", — заявила Грибаускайте представителям СМИ в Риге, сообщает портал ru.delfi.lt .

По ее словам, угрозы с Востока вынуждают страны Балтии просить партнеров о дополнительных гарантиях безопасности, например о скорости принятия решений в НАТО.



Грибаускайте также выразила надежду обсудить на следующей неделе вопросы безопасности с вице-президентом США Майком Пенсом. Литовский лидер надеется, что контакт с новой администрацией США будет "очень тесным".



Председатель комитета сейма Литвы по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас сегодня заявил, что военные учения "Запад -2017", по всей видимости, будут крупнейшими в истории учениями у границ Литвы. После сегодняшнего заседания КНБО директор Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис в свою очередь заявил: "Запад-2017" в этом году будут главным вызовом национальной безопасности Литвы.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Грибаускайте: Российско-белорусские учения "Запад-2017" — демонстрация подготовки к войне с Западом Минск, 9 февраля. Планируемые российско-белорусские военные учения "Запад-2017" демонстрируют подготовку этих стран к войне с Западом, считает президент Литвы Даля...

БелаПАН.