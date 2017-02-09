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Грибаускайте: Российско-белорусские учения "Запад-2017" — демонстрация подготовки к войне с Западом

09.02.2017 21:50 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 9 февраля. Планируемые российско-белорусские военные учения "Запад-2017" демонстрируют подготовку этих стран к войне с Западом, считает президент Литвы Даля Грибаускайте.

"Мы видим, что угрозы разные, они возрастают, в том числе мы с беспокойством ожидаем учений "Запад-2017", во время которых концентрируются очень многочисленные и агрессивные силы, идет демонстративная подготовка к войне с Западом", — заявила Грибаускайте представителям СМИ в Риге, сообщает портал ru.delfi.lt.

По ее словам, угрозы с Востока вынуждают страны Балтии просить партнеров о дополнительных гарантиях безопасности, например о скорости принятия решений в НАТО.

Грибаускайте также выразила надежду обсудить на следующей неделе вопросы безопасности с вице-президентом США Майком Пенсом. Литовский лидер надеется, что контакт с новой администрацией США будет "очень тесным".

Председатель комитета сейма Литвы по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас сегодня заявил, что военные учения "Запад -2017", по всей видимости, будут крупнейшими в истории учениями у границ Литвы. После сегодняшнего заседания КНБО директор Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис в свою очередь заявил: "Запад-2017" в этом году будут главным вызовом национальной безопасности Литвы.


БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 9 февраля. Планируемые российско-белорусские военные учения "Запад-2017" демонстрируют подготовку этих стран к войне с Западом, считает президент Литвы Даля...

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