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Посол Ирана вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Беларуси
09.02.2017 19:45 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 9 февраля. Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран Мостафа Овейси 9 февраля в Минске вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Республики Беларусь Владимиру Макею.
Как сообщает пресс-служба МИД, "в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние белорусско-иранских отношений, а также высказались за необходимость продолжения совместной работы по практической реализации ранее достигнутых договоренностей в различных областях".
Александр Лукашенко 15 декабря 2016 года на встрече с послом Ирана Мохаммадом Резой Сабури по случаю завершения его дипломатической миссии заявил о необходимости повышения уровня белорусско-иранского взаимодействия.
6—8 февраля в Иране с официальным визитом находилась белорусская парламентская делегация во главе с председателем верхней палаты Михаилом Мясниковичем. Состоялась встреча делегации с президентом Ирана Хасаном Роухани. Иранский лидер заявил, что Тегеран приветствует сотрудничество с Минском в экономической, научно-технической и других сферах. Он подтвердил заинтересованность в развитии отношений с Евразийским экономическим союзом и предложил Беларуси участвовать в организации транспортных коридоров Север — Юг и Запад — Восток, организация которых с Азербайджаном, Туркменистаном и Казахстаном находится на завершающей стадии. "Иран и Беларусь могут стать мостом между Персидским заливом и Европейским союзом в дополнение к взаимному сотрудничеству", — сказал Роухани.
Прошли также переговоры делегации с министром промышленности, шахт и торговли Ирана Мохаммадом Резой Нематзаде, министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом и председателем Собрания исламского совета Али Лариджани. Подписан меморандум о белорусско-иранском межпарламентском сотрудничестве.
По данным Белстата, в январе—ноябре 2016 года товарооборот Беларуси и Ирана составил 44,6 млн долларов, снизившись к аналогичному периоду предшествовавшего года на 34,8%. При положительном сальдо в 34,8 млн долларов за 11 месяцев экспорт снизился на 30,6%, импорт — на 56,1%.
Андрей Середа, БелаПАН.
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Минск, 9 февраля. Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран Мостафа Овейси 9 февраля в Минске вручил копии верительных грамот министру...
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