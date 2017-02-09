Минск, 10 февраля. Александр Лукашенко поздравил исполняющего обязанности президента Республики Корея Хван Ге Ана с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя государствами.



"Ваша страна была в ряду первых государств, которые признали независимость Беларуси в 1992 году. С удовольствием отмечаю, что с этого времени произошло много выдающихся событий в различных отраслях белорусско-корейского сотрудничества", — говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте белорусского президента.



Глава государства отметил, что "Минск и Сеул разделяют общие ценности, в том числе дорожат миром и безопасностью, верховенством права в международных отношениях и добросовестным взаимодействием в разрешении острых проблем современности". "Беларусь, также как и Корея, придает особое значение строительству инновационной экономики, поддержке научных исследований, развитию высокотехнологичной промышленности и информационных технологий", — отмечается в телеграмме.



"Все это создает хороший фундамент для дальнейшего расширения двустороннего диалога и быстрой реализации существующего потенциала в достижении практических результатов на благо двух народов", — считает Лукашенко.



По информации МИД Беларуси, дипломатические отношения с Республикой Корея установлены 10 февраля 1992 года. Посольство Беларуси в Сеуле было открыто в декабре 1997 года. Дипмиссия Кореи в Минске начала работать в декабре 2007 года.



В апреле 1997 года состоялся официальный визит Александра Лукашенко в Республику Корея.

В 2015 году товарооборот Беларуси и Кореи составил 155,4 млн долларов, в том числе экспорт — 41,9 млн, импорт — 113,5 млн. долларов. Отрицательное сальдо составило 71,7 млн долларов. По последним данным Белстата, за январь—ноябрь 2016 года товарооборот оценивается в 107,9 млн (на 25,2% меньше, чем за аналогичный период 2015 года), в том числе экспорт — 31,1 млн (на 18,9% меньше), импорт — 76,8 (на 27,5% меньше). Сальдо — минус 45,6 млн долларов.



Основными статьями экспорта Беларуси в Южную Корею в последние годы являются калийные удобрения, электронные интегральные микросхемы, полупроводники, стекловолокно и стеклоткани, углеродное волокно и ткани, оптические и измерительные приборы, лазерная техника, медицинские приборы.



Поставки из Кореи в Беларусь представлены высокотехнологичной продукцией. Это — легковые автомобили, комплектующие для электронной и электромеханической отраслей, сырье для химической и легкой промышленности, синтетические и искусственные ткани, рентгеновская и медицинская аппаратура, бытовая техника, компьютерное и телекоммуникационное оборудование и детали.



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Марина Носова, БелаПАН.