﻿﻿ Лукашенко уверен в дальнейшем развитии дружественных отношений со Швейцарией. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Лукашенко уверен в дальнейшем развитии дружественных отношений со Швейцарией

10.02.2017 08:17 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 10 февраля. Александр Лукашенко поздравил президента Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между двумя государствами.

"С удовольствием отмечаю наличие тесных белорусско-швейцарских связей, основанных на многолетнем опыте взаимодействия, общей заинтересованности, принципах уважения, равноправия и ответственности",— говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что "последовательная реализация значительного потенциала двустороннего сотрудничества будет и в дальнейшем способствовать динамичному развитию дружественных отношений между странами в интересах их народов ради укрепления мира и стабильности в Европейском регионе".

Протокол об установлении дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Швейцарской Конфедерацией был подписан 10 февраля 1992 года.

С 1 июля 2007 года в Минске работает отделение посольства Швейцарской Конфедерацииь. Его официальное открытие состоялось 11 февраля 2008 года. 17 марта 2010 года состоялось открытие почетного консульства Республики Беларусь в Цюрихе.

В феврале 2010 года Александр Лукашенко посетил с рабочим визитом Швейцарию.

Создан Белорусско-швейцарский совместный комитет по торговле и экономическому сотрудничеству.

За январь—ноябрь 2016 года товарооборот Беларуси и Швейцарии составил 144,5 млн долларов, на 34% меньше, чем за аналогичный период 2015 года, в том числе экспорт — 5 млн (на 79% меньше), импорт — 139, 5 млн (на 28,6% меньше). Отрицательное сальдо составило 134,6 млн. В 2015 году товарооборот составлял 232 млн. 999,4 тыс. долларов (в 2014-м — 514 млн. 589 тыс.)

БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 10 февраля. Александр Лукашенко поздравил президента Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Грибаускайте: Российско-белорусские учения "Запад-2017" — демонстрация подготовки к войне с Западом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика