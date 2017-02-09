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Лукашенко уверен в дальнейшем развитии дружественных отношений со Швейцарией
10.02.2017 08:17 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 10 февраля. Александр Лукашенко поздравил президента Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между двумя государствами.
"С удовольствием отмечаю наличие тесных белорусско-швейцарских связей, основанных на многолетнем опыте взаимодействия, общей заинтересованности, принципах уважения, равноправия и ответственности",— говорится в поздравлении.
Глава государства выразил уверенность, что "последовательная реализация значительного потенциала двустороннего сотрудничества будет и в дальнейшем способствовать динамичному развитию дружественных отношений между странами в интересах их народов ради укрепления мира и стабильности в Европейском регионе".
Протокол об установлении дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Швейцарской Конфедерацией был подписан 10 февраля 1992 года.
С 1 июля 2007 года в Минске работает отделение посольства Швейцарской Конфедерацииь. Его официальное открытие состоялось 11 февраля 2008 года. 17 марта 2010 года состоялось открытие почетного консульства Республики Беларусь в Цюрихе.
В феврале 2010 года Александр Лукашенко посетил с рабочим визитом Швейцарию.
Создан Белорусско-швейцарский совместный комитет по торговле и экономическому сотрудничеству.
За январь—ноябрь 2016 года товарооборот Беларуси и Швейцарии составил 144,5 млн долларов, на 34% меньше, чем за аналогичный период 2015 года, в том числе экспорт — 5 млн (на 79% меньше), импорт — 139, 5 млн (на 28,6% меньше). Отрицательное сальдо составило 134,6 млн. В 2015 году товарооборот составлял 232 млн. 999,4 тыс. долларов (в 2014-м — 514 млн. 589 тыс.)
БелаПАН.
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Минск, 10 февраля. Александр Лукашенко поздравил президента Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между...
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