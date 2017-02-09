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Литва расценивает учения «Запад-2017» как угрозу нацбезопасности

10.02.2017 10:40 — Новости Политики | БДГ  
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Президент Литвы Даля Грибаускайте раскритиковала будущие совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2017».

Как отметила президент Литвы в беседе с журналистами, планируемые военные учения России и Беларуси демонстрируют подготовку к войне указанных стран с их западными соседями. Даля Грибаускайте подчеркнула, что сегодня существуют разные угрозы и все они возрастают. Во время военных учений «Запад-2017» концентрируются многочисленные агрессивные военные силы, вызывающие у европейских стран определенное беспокойство. Как пишет ru.delfi.lt, Грибаускайте уверена, что учения - демонстративная подготовка войны с Западом.

Грибаускайте также рассказала журналистам о том, что из-за растущих угроз страны Балтии вынуждены просить своих партнеров о дополнительных гарантиях безопасности, в том числе, связанных с НАТО. Грибаускайте намерена обсудить вопросы безопасности с вице-президентом США Майклом Пенсом и выразила надежду, что контакт с новой администрацией президента США у Литвы будет тесным.

Совместные российско-белорусские учения вызывают опасения и у Сейма Литвы. Так, председатель комитета сейма Литвы по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас выразил обеспокоенность предстоящим мероприятием. Он отметил, что будущие учения у границ Литвы - крупнейшие в истории, и они станут главным вызовом нацбезопасности страны.

Отметим, что в последнее время литовская сторона все чаще обрушивается на Беларусь с критикой. Однако  критика ранее была связана исключительно со строительством белорусской атомной станции. МИД Литвы неоднократно требовал от Беларуси проведения всех требуемых экспертиз. Последняя миссия МАГАТЭ, работавшая на АЭС совсем недавно, вызвала у Литвы особе недовольство. Оказалось, что Беларусь дала экспертам возможность оценивать лишь те позиции, которые хотела сама. При этом Литва все равно выступает за упрощение визового режима ЕС с Беларусью.

Министерство иностранных дел Литвы приняло решение о назначении дипломата Дарюса Дегутиса послом для выполнения особых задач по вопросам строящейся в Островце Белорусской АЭС. МИД  Беларуси призвал не политизировать стройку атомной станции и заверил в желании белорусской стороны идти навстречу литовским партнерам в вопросах обсуждения станции. В первом квартале этого года пройдет третий раунд переговоров между Литвой и Беларусью по безопасности белорусской атомной станции.

После последнего критического замечания со стороны Литвы, белорусски МИД и вовсе весьма неоднозначно ответил своим коллегам.

Ранее эксперты в интервью БДГ говорили о том, что Россия и Беларусь по-разному воспринимают сегодня НАТО: для РФ это враг и конкурент, для Беларуси - партнер. Напомним, что Минобороны  двух стран запланировали в 2017 году проведение специальных комплексных учений по видам всестороннего обеспечения, в том числе с привлечением войск радиационной, химической и биологической защиты в рамках подготовки совместных стратегических учений «Запад-2017». Учения пройдут в нескольких регионах Беларуси и России.
 
 
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Президент Литвы Даля Грибаускайте раскритиковала будущие совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2017».

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