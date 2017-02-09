Минск, 10 февраля. "В отношении моей семьи совершена политическая провокация сепаратистов из Донбасса", — сообщил БелаПАН председатель РОО "Перспектива" Анатолий Шумченко.



По словам Шумченко, утром 10 февраля ему позвонили соседи и сказали, что на припаркованном во дворе автомобиле его жены кто-то красной краской написал лозунг: "ЛНР сила" . Также под щетки лобового стекла положили копии долларов США. Шумченко вызвал милицию и сейчас ожидает приезда специалистов уголовного розыска.



Лидер "Перспективы" сообщил, что месяц назад к нему обращалась "некая организация предпринимателей из ЛНР, которая просила помочь им". "Я им ответил, что мы готовы сотрудничать с предпринимателями Украины, а что такое ЛНР — я не знаю", — рассказал он.



Шумченко убежден, что провокация с машиной направлена прежде всего против него, и связано это с его "активной позицией в отношении целостности Украины". "Эти поступком сепаратисты захотели обозначить свое отношение к этой моей позиции", — добавил он.



"Это, однозначно, провокационная операция провокационной группы, имеющей сепаратистские убеждения. Они уже существуют в Беларуси, и начинают сводить счеты с теми, кто имеет другую позицию. Они сегодня краской написали, а завтра могут и подложить что-нибудь. Это опасное явление", — подчеркнул лидер "Перспективы".



Он надеется, что милиция и органы правопорядка "очень серьезно отнесутся к этому инциденту". "Здесь не только хулиганство, но явно политический подтекст сепаратистского толка. Действие, которое совершило одно лицо или группа лиц, явно имеет организационный момент. Это явно политическая акция", — убежден Анатолий Шумченко.

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Марина Носова, БелаПАН.