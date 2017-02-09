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Песков: в ближайшее время контакта Путина и Лукашенко не планируется

10.02.2017 18:04 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 фев — Sputnik. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко не общались по телефону после пресс-конференции белорусского лидера 3 февраля, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Песков: в ближайшее время контакта Путина и Лукашенко не планируется
© Sputnik Наталья Селиверстова
Песков: даты встречи Путина и Лукашенко пока нет

"Нет, у них не было телефонных разговоров", — сказал Песков. По его словам, в ближайшее время контакта не планируется. "Но это достаточно оперативно возникает при необходимости. Но пока нет", — сказал он.

Вместе с тем Песков подчеркнул, что подготовка заседания Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии продолжается, идет согласование дат.

"Идет процесс согласования. Мы надеемся, что какая-то ясность наступит. Сама подготовка продолжается и согласование дат", — сказал Песков.

Изначально Пексов заявлял, что встреча должна было состояться состоятся 9 февраля, но Лукашенко на своей пресс-конференции сообщил, что "пока говорить не о чем".

 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Лукашенко не общались по телефону после пресс-конференции белорусского лидера.

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