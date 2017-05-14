|
Обзор важнейших событий 10 февраля 2017 года
10.02.2017 22:55 — Новости Политики |
Минск, 10 февраля. Участники совещания по актуальным вопросам развития экономики, которое провел Александр Лукашенко, приняли решение не допустить денежную эмиссию. "Эмиссионное печатание денег — не более чем прошедший этап в истории экономического развития в Беларуси, — заявил премьер-министр Андрей Кобяков. — Все сходились в том, что никакого печатания эмиссионных денег ни в коем случае быть не должно. Это уже прошедший определенный этап в истории, не более того. Все развитие должно происходить на здоровой экономически выверенной основе".
"Есть все предпосылки к тому, что 2017 год должен оказаться значительно лучше 2016-го. К этому есть как внутренние, так и внешние предпосылки, — заявил Кобяков. — Я просматриваю действительно реальные позитивные тренды. Практически все отрасли промышленности уже в конце прошлого года превышали объемы производства уровня 2015 года", — приводит слова Кобякова пресс-служба правительства.
Оппозиционные политики Николай Статкевич, Владимир Некляев и Евгений Афнагель уведомили столичные власти о проведении 17 февраля в Минске "Марша рассерженных белорусов" против незаконных поборов властей, а именно против декрета президента № 3 от 2 апреля 2015 года "О предупреждении социального иждивенчества". Соответствующее уведомление об уличной акции, инициируемой Белорусским национальным конгрессом, передано в Мингорисполком. Статкевич сообщил БелаПАН, что подача в Мингорисполком заявки на проведение акции не планируется. "Мы являемся сторонниками порядка и не проводим насильственные акции. Поэтому за пять дней (в нашем случае — за семь, так как впереди выходные) до ее проведения, согласно практике, которая сложилась в Европе в демократических странах, уведомим власти о мероприятии. К сожалению, все законы о массовых мероприятиях, которые принимает назначенный парламент, не соответствуют Конституции и международным обязательствам страны", — сказал он.
Милиция проводит проверку по факту нанесения неизвестными надписи на автомобиль жены председателя совета РОО "Перспектива" Анатолия Шумченко. Утром Шумченко позвонили соседи и сообщили, что на припаркованном во дворе автомобиле его жены кто-то красной краской написал лозунг "ЛНР сила". Также под щетки лобового стекла положили копии долларов США. Шумченко вызвал милицию, которая в свою очередь вызвала следственную группу. Лидер "Перспективы" сообщил, что месяц назад к нему обращалась "некая организация предпринимателей из ЛНР, которая просила помочь им". "Я им ответил, что мы готовы сотрудничать с предпринимателями Украины, а что такое ЛНР, я не знаю", — сказал он.
35-летний предприниматель Илья Добротвор объявил о создании инициативной группы по выдвижению на должность председателя Партии БНФ, очередной отчетно-выборный съезд которой должен состояться не позднее 11 октября. "Партия БНФ — это моя партия по духу. Я с 1990-х наблюдал за ней, приходил в офис, брал листовки, раздавал их. Единственное, не вступал в партию, так как вокруг нее тогда было много расколов, непонятной игры, не хотелось в этом участвовать, — сообщил БелаПАН Добротвор. — Официально я оформил членство в партии в 2013 году, когда, по моему мнению, ей нужна была моя помощь. К тому же партия уже успокоилась, в ней не было внутренней борьбы, она стала прозрачней и более демократичной". Свои преимущества в борьбе за председательство в партии Добротвор видит в "молодости и отсутствии советского опыта участия в политике".
Стало известно, что в суде Центрального района Гомеля 14 февраля состоится первое в Беларуси слушание иска "тунеядца". В суд обратился житель города 53-летний Александр Семенов. У него 28 лет трудового стажа, две специальности, 12 лет проработал на предприятиях "Гомельхлебпром" и "Облторгсоюз", сейчас признан "тунеядцем". Истец требует признать декрет президента № 3 противоречащим Конституции, а себя — участвующим в финансировании государственных расходов. "Устроиться на работу было нереально. Отсылал резюме, но брали более молодых. У меня есть участок, поэтому работаю на земле, и так удается выживать. В семье работают жена и дочь. Когда пришло письмо из налоговой, решил защищаться, потому что это несправедливо — требовать с меня налог. Я работать хочу, могу, но работы нет. Почему должны жена и дочь скидываться? Я обращался в горисполком, объяснил, что у меня трудное положение, но по телефону мне сказали собрать справки, отметив, что, скорее всего, от налога меня не освободят", — сообщил БелаПАН Семенов.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 10 февраля. Участники совещания по актуальным вопросам развития экономики, которое провел Александр Лукашенко, приняли решение не допустить денежную...
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии