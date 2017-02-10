МИНСК, 11 фев — Sputnik. Дело экстрадированного из Минска в Баку блогера Александра Лапшина не может испортить отношения между Азербайджаном и Россией, не нужно политизировать этот вопрос, заявил заместитель главы Администрации Ильхама Алиева, завотделом по внешним связям Новруз Мамедов, сообщил Sputnik Азербайджан.



© Sputnik/ Виктор Толочко МИД Беларуси о блогере Лапшине: pacta sunt servanda

Верховный суд Беларуси во вторник оставил в силе решение Генпрокуратуры о выдаче Азербайджану блогера Лапшина , имеющего гражданство России и Израиля. Вечером того же дня он был экстрадирован спецрейсом из Минска в Баку .

"Это правовой вопрос, его политизация недопустима. Тут прослеживаются попытки испортить межгосударственные отношения. Россия — большая страна. Отношения Азербайджана и России широкие, имеют большую историю. Между странами есть прочные стратегические связи. Невозможно нанести ущерб нашим двусторонним отношениям", — заявил Мамедов.

Представитель администрации Алиева заверил, что дружба между Азербайджаном и Россией, тесное соседство и стратегическое партнерство построены на прочном фундаменте, нанести удар по отношениям между двумя странами невозможно.

Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана в декабре 2016 года . В Азербайджане он был включен в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени "Александр" ("Олександр"). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и Миграционного кодекса страны.