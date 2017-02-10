|
Баку призвал не политизировать экстрадицию Лапшина
11.02.2017 14:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 фев — Sputnik. Дело экстрадированного из Минска в Баку блогера Александра Лапшина не может испортить отношения между Азербайджаном и Россией, не нужно политизировать этот вопрос, заявил заместитель главы Администрации Ильхама Алиева, завотделом по внешним связям Новруз Мамедов, сообщил Sputnik Азербайджан.
© Sputnik/ Виктор Толочко
Верховный суд Беларуси во вторник
"Это правовой вопрос, его политизация недопустима. Тут прослеживаются попытки испортить межгосударственные отношения. Россия — большая страна. Отношения Азербайджана и России широкие, имеют большую историю. Между странами есть прочные стратегические связи. Невозможно нанести ущерб нашим двусторонним отношениям", — заявил Мамедов.
Представитель администрации Алиева заверил, что дружба между Азербайджаном и Россией, тесное соседство и стратегическое партнерство построены на прочном фундаменте, нанести удар по отношениям между двумя странами невозможно.
Лапшин
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам заместителя главы Администрации президента Азербайджана, между Россией и его страной налажены тесные связи, нанести удар по которым невозможно.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии