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Тбилиси: президент Грузии в начале марта посетит Беларусь

11.02.2017 14:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 фев — Sputnik. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 1-2 марта посетит Беларусь с двухдневным визитом, сообщает Sputnik Georgia со ссылкой на Минфин страны.

О визите грузинского лидера в Беларусь стало известно еще в декабре, однако точные даты пребывания Маргвелашвили в Минске назвали лишь после визита белорусской правительственной делегации в Грузию.

Согласно информации агентства, президент Грузии будет в Минске 1-2 марта. Детали программы предстоящего визита пока уточняются.

Грузия и Беларусь установили дипломатические отношения 6 января 1994 года. Основные направления сотрудничества между странами — это сельское хозяйство, транспорт и туризм.

Внешнеторговый оборот между Грузией и Беларусью в 2016 году составил более 76,2 миллиона долларов, в том числе экспорт из Грузии составил — порядка 18,3 миллиона долларов, а импорт из Беларуси — порядка 58 миллионов долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Детали программы двухдневного визита грузинского лидера пока не известны.

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