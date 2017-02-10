МИНСК, 11 фев — Sputnik. Посольство Украины в Беларуси направило ноту в Министерство иностранных дел республики с целью получения официального объяснения о причинах задержания поэта Жадана, сообщили в субботу в диппредставительстве.

Украинский поэт Жадан был задержан ночью в номере гостиницы "Юбилейная" в Минске. Позже выяснилось, что ему с позапрошлого года запрещен въезд в Россию за "террористическую деятельность".

Согласно межгосударственным договоренностям, у Беларуси и России имеются общие списки невъездных граждан. После разговора с правоохранительными органами Жадан, как он сообщил в своем Facebook, получил в паспорт штамп о запрете на въезд в Беларусь на неопределенный срок.

"В связи с задержанием в Минске 11 февраля сего года в гостинице "Юбилейная" правоохранительными органами Беларуси известного украинского писателя Сергея Жадана, который прибыл для участия в поэтическом фестивале "Стихи на асфальте им. Михася Стрельцова", Посольство Украины в Беларуси направило ноту в МИД Беларуси с целью получения официального объяснения о причинах задержания", — сообщили в украинском диппредставительстве в субботу.

Сам Жадан сообщил в социальных сетях о том, что также обратился в украинское диппредставительство с жалобой на действия белорусских правоохранителей. Официальных комментариев МИД Беларуси или МВД по поводу произошедшего на данный момент нет.

В мае минувшего года въезд в Беларусь был запрещен первому вице-спикеру Верховной Рады Ирине Геращенко, также из-за того, что она находится в списке нежелательных лиц со стороны России. Позже Геращенко разрешили на короткий срок посетить республику, однако в списке невъездных в РФ она так и осталась.