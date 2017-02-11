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Власти Беларуси аннулировали запрет на въезд в страну Сергея Жадана
11.02.2017 21:03 — Новости Политики | БелаПАН
11 февраля Жадан встретился с представителем МИД Беларуси, который сообщил ему, что запрет на въезд в Беларусь будет аннулирован в ближайшее время. Украинский писатель считает, что достигнуть этого удалось, благодаря международному резонансу и солидарности, а также принципиальной позиции официального Киева. "То, что вопрос позитивно решилась, — это хорошее свидетельство, что противоречий между нами нет. Очень рассчитываю, что это не тенденция, а случай", — прокомментировал Жадан. Сергей Жадан прибыл в Минск для участия в VI Международном поэтическом фестивале имени Михася Стрельцова "Вершы на асфальце", который открылся 10 февраля. Утром 11 февраля стало известно, что Жадану поставили штамп в паспорт о запрете на въезд в Беларусь на неопределенный срок. По словам писателя, около двух часов ночи к нему в номер отеля в Минске ворвался милицейский патруль. Ничего не объясняя, милиционеры доставили Жадана в отделение, а затем потом отвезли в Ленинский РУВД. Ночь писатель провел в изоляторе. "В Ленинском снова пробивали по базе, наконец, объяснили — оказывается, мне еще в 2015-м запрещен въезд на территорию Российской Федерации с формулировкой "за причастность к террористической деятельности". А поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне, то запрет автоматически переходит и на Беларуси с Казахстаном. И если невозможность попасть в Казахстан я еще как-то переживу, то за Беларусь обидно", — написал в соцсетях Сергей Жадан. Эта новость стала международным скандалом. Посла Беларуси в Украине вызвали в Министерство иностранных дел. Глава украинского МИД позвонил Владимиру Макею. Украина в знак солидарности с Жаданом закрыла свой стенд на Международной книжной выставке в Минске. В течение сегодняшнего дня Жадан планировал покинуть Беларусь, но с ним встретился представитель МИД, забрал его паспорт и пообещал, что документ вскоре вернут с отменой запрета на въезд. "Я считаю, что решение отменили, благодаря давлению белорусского общества, принципиальной позиции руководства Украины и международному резонансу. Этот случай свидетельствует, что каким бы сильным не был авторитарный режим, общество сильнее, и в Беларуси подвижки к демократии все-таки происходят", — заявил в комментарии БелаПАН Жадан. Сергей Жадан — известный украинский поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Живет и работает в Харькове. Регулярно выступает со своими произведениями в различных городах Украины и Европы — в том числе в сопровождении украинских музыкантов (в частности группы "Собаки в космосе"). Был активным участником харьковского Евромайдана, в марте 2014 года пострадал во время столкновений между сторонниками и противниками этого движения. В 2016 году награжден государственной премией "Украинская книга года", средства от которой направил на помощь детским учреждениям Луганской области.
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11 февраля Жадан встретился с представителем МИД Беларуси, который сообщил ему, что запрет на въезд в Беларусь будет аннулирован в ближайшее время. Украинский...
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