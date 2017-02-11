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Белорусский посол в Киеве был вызвал в МИД Украины в связи с задержанием Сергея Жадана

11.02.2017 19:05 — Новости Политики | БелаПАН  
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"Руководителю белорусской дипмиссии была выражена глубокая обеспокоенность ситуацией с задержанием и запретом на въезд Сергея Жадана, обращено внимание на системность таких действий белорусских правоохранителей относительно граждан Украины", — говорится в поступившем в БелаПАН сообщении украинского внешнеполитического ведомства. Представитель МИД отметил, что "разъяснения белорусской стороны, полученные по состоянию на сегодня, не удовлетворяют украинскую сторону". "В ближайшее время" состоится телефонный разговор руководителей внешнеполитических ведомств двух стран Павла Климкина и Владимира Макея. Сергей Жадан прибыл в Минск для участия в VI Международном поэтическом фестивале имени Михася Стрельцова "Вершы на асфальце", который открылся 10 февраля. Белорусские милиционеры задержали писателя в ночь на 11 февраля в минской гостинице "Юбилейная". Задержанный переночевал в камере Ленинского РУВД, получив в результате запрет на въезд в Беларусь на неопределенный срок — из-за запрета на въезд в Россию, который был введен в отношении него еще в 2015 году. По информации пресс-секретаря украинского посольства в Минске Марии Гуцало, Жадану предписано покинуть территорию страны в течение трех суток, и сегодня вечером он уезжает домой. Ранее Жадан неоднократно бывал в Беларуси. В мае 2012 года он презентовал в Минске свою книгу "Анархия в Украине" в переводе на белорусский язык. В июне 2015 года Жадан и харьковская группа "Собаки в космосе" выступали с концертом в одном из минских клубов. Сергей Жадан — известный украинский поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Живет и работает в Харькове. Регулярно выступает со своими произведениями в различных городах Украины и Европы — в том числе в сопровождении украинских музыкантов (в частности группы "Собаки в космосе"). Являлся активным участником харьковского Евромайдана, в марте 2014 года пострадал во время столкновений между сторонниками и противниками этого движения. В 2016 году был награжден государственной премией "Украинская книга года", средства от которой направил на помощь детским учреждениям Луганской области.
 
Теги: Минск
 
 
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