|
В Беларуси начал действовать пятидневный безвизовый режим для иностранцев
12.02.2017 06:01 — Новости Политики | БелаПАН
Соответствующий указ был подписан Александром Лукашенко 9 января. Его действие распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и ряд других. "Это благоприятные в миграционном плане страны, стратегические партнеры Беларуси и государства, в одностороннем порядке установившие безвизовый режим в отношении белорусских граждан", — отмечалось в официальном комментарии к указу. Новые правила также распространяются на неграждан Латвии и лиц без гражданства Эстонии. Для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам), медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро, действующий в Беларуси. Для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа обязательным дополнительным требованием является наличие в документе для выезда за границу действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов с подтверждением в них вылета из национального аэропорта Минск в течение пяти дней с даты въезда. Порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также планирующих осуществить вылет в аэропорты России (данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется). Отмечалось, что указ № 8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" направлен "на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, и не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки: дипломатические, служебные, специальные и иные приравненные к ним паспорта во внимание приниматься не будут". Принятие указа вызвало неоднозначную реакцию в России. В Кремле это нововведение назвали внутренним делом Беларуси, но в российских массмедиа оно вызвало широкий резонанс. На встрече с представителями общественности и СМИ 3 февраля Александр Лукашенко прокомментировал эту "информационную кампанию". "Вой и вопли со стороны некоторых сопредельных государств — это просто попытка высказать неудовлетворение со стороны определенных сил, — сказал он. — Мы здесь ничего не нарушили с точки зрения нашего внутреннего законодательства. Это наше суверенное право. Все, о чем мы договаривались, мы свято соблюдаем". Лукашенко отметил, что указ разрабатывался полтора года и согласовывался со всеми соседними странами, в том числе с Россией. "Если Россия озаботилась, то я всегда говорю: дай бог вам нести на границе службу так качественно, как это организовано в белорусских пограничных войсках. Им еще очень далеко до того уровня контроля на границах, который имеет Беларусь", — добавил глава государства. 1 февраля стало известно, что Россия устанавливает погранзоны на границе с Беларусью. Погрануправлениям ФСБ в Псковской, Смоленской и Брянской областях РФ приказано установить места и время для въезда транспортных средств и прохода лиц в пограничную зону, а также установить на въездах в погранзону предупреждающие знаки. При этом в погранслужбе ФСБ подчеркнули, что нововведение касается только граждан третьих стран, которые едут в Россию через Беларусь, белорусских граждан оно не затронет. Многие аналитики расценили установление погразон на границе с Беларусью как ответ России на введение Минском пятидневного безвизового режима для иностранцев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соответствующий указ был подписан Александром Лукашенко 9 января. Его действие распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию,...
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии