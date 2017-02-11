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Лукашенко поздравил Штайнмайера с избранием президентом ФРГ
12.02.2017 17:12 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 12 февраля. Александр Лукашенко поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера с избранием на пост президента Федеративной Республики Германия.
"Убежден, что ваши деловые и личные качества, богатый профессиональный опыт, вдумчивый и конструктивный подход будут способствовать плодотворной работе на высшей государственной должности Германии", — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.
Глава государства отметил, что в Беларуси высоко ценят личный вклад Штайнмайера в расширение белорусско-германского сотрудничества и поддержку процесса нормализации отношений между Республикой Беларусь и Европейским союзом. "Надеюсь на дальнейшее развитие взаимодействия между нашими странами", — добавил Лукашенко.
Бывший министр иностранных дел Германии 61-летний Франк-Вальтер Штайнмайер избран президентом ФРГ 12 февраля Федеральным собранием. Уже в первом туре он получил 931 голос из 1.260.
Всего в выборах приняли участие пять кандидатов. Штайнмайер был выдвинут Социал-демократической партией. Во время голосования бывшего главу МИД также поддержали Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз.
БелаПАН.
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Минск, 12 февраля. Александр Лукашенко поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера с избранием на пост президента Федеративной Республики Германия. "Убежден, что...
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