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Лукашенко поздравил Штайнмайера с избранием президентом ФРГ

12.02.2017 17:12 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 12 февраля. Александр Лукашенко поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера с избранием на пост президента Федеративной Республики Германия.

"Убежден, что ваши деловые и личные качества, богатый профессиональный опыт, вдумчивый и конструктивный подход будут способствовать плодотворной работе на высшей государственной должности Германии", — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что в Беларуси высоко ценят личный вклад Штайнмайера в расширение белорусско-германского сотрудничества и поддержку процесса нормализации отношений между Республикой Беларусь и Европейским союзом. "Надеюсь на дальнейшее развитие взаимодействия между нашими странами", — добавил Лукашенко.

Бывший министр иностранных дел Германии 61-летний Франк-Вальтер Штайнмайер избран президентом ФРГ 12 февраля Федеральным собранием. Уже в первом туре он получил 931 голос из 1.260.

Всего в выборах приняли участие пять кандидатов. Штайнмайер был выдвинут Социал-демократической партией. Во время голосования бывшего главу МИД также поддержали Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 12 февраля. Александр Лукашенко поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера с избранием на пост президента Федеративной Республики Германия. "Убежден, что...

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