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Лукашенко поздравил Штайнмайера, ставшего президентом Германии

12.02.2017 17:32 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера с избранием на пост президента ФРГ, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Штайнмайер, ранее возглавлявший министерство иностранных дел, стал 12-м президентом Германии, получив 931 голос в Федеральном собрании при необходимых 631. Помимо экс-главы МИД в выборах участвовали еще четыре кандидата: Кристоф Буттервегге представлял "Левую партию", Альбрехт Гласер — "Альтернативу для Германии", от партии "Свободные избиратели" на выборы шел Александр Хольд, от "Пиратской партии" Энгельберт Зоннеборн.

"Убежден, что Ваши деловые и личные качества, богатый профессиональный опыт, вдумчивый и конструктивный подход будут способствовать плодотворной работе на высшей государственной должности Германии", — говорится в поздравлении.

Белорусский лидер отметил, что Минск высоко ценит личный вклад нового президента ФРГ в расширение белорусско-германского сотрудничества и поддержку процесса нормализации отношений между Беларусью и Евросоюзом. "Надеюсь на дальнейшее развитие взаимодействия между нашими странами", — заключил Лукашенко.

В Германии президент наделен исполнительной властью, но его полномочия существенно ограничены, фактически государство возглавляет канцлер, эту должность занимает Ангела Меркель. Президент же выполняет преимущественно представительские функции.

Он участвует в формировании правительства, предлагая Бундестагу кандидатуру на пост федерального канцлера (после консультаций с руководством партийных фракций он выдвигает кандидатуру от крупнейшей фракции), по предложению канцлера назначает и освобождает от обязанностей министров. В исключительных случаях имеет право досрочно распустить парламент и назначить новые выборы. Он контролирует соответствие новых законов Конституции и может отказаться подписывать их.

 
Теги: Минск
 
 
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Экс-глава МИД ФРГ, социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер в воскресенье был избран президентом Германии.

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