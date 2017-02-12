С 12 февраля в Беларуси начал действие безвизовый режим для граждан восьмидесяти стран мира. Воспользоваться им можно при въезде через аэропорт «Минск» на пять дней.

Указ №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» был подписан Александром Лукашенко 9 января. Согласно документу, пятидневный безвизовый въезд распространяется на все страны ЕС, Бразилию, США, Японию, Индонезию. Отдельные требования в указе выдвигаются к гражданам Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа - им необходимо иметь действительную многократную визу государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию.

Согласно данным Госпогранкомитета на утро понедельника, в Беларусь за сутки по упрощенным правилам въезда прибыло 93 туриста. Первым безвизовым туристом стал гражданин Финляндии, который прибыл чартером из Словении и остался без внимания прессы, которая накануне весь день провела в аэропорту для встречи первых безвизовых туристов. После финна в Беларусь прилетела гражданка Китая и гражданин Италии.

Для въезда в Беларусь туристам необходимо иметь действительный паспорт или иной документ для выезда за границу, денежные средства (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам или 25 долларам), медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тысяч евро, действующий в Беларуси.