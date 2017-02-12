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Безвизовым режимом за сутки воспользовалось более 90 туристов
13.02.2017 12:15 — Новости Политики | БДГ
С 12 февраля в Беларуси начал действие безвизовый режим для граждан восьмидесяти стран мира. Воспользоваться им можно при въезде через аэропорт «Минск» на пять дней.
Указ №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан»
Согласно данным Госпогранкомитета на утро понедельника, в Беларусь за сутки по упрощенным правилам въезда прибыло 93 туриста. Первым безвизовым туристом стал гражданин Финляндии, который прибыл чартером из Словении и остался без внимания прессы, которая накануне весь день провела в аэропорту для встречи первых безвизовых туристов. После финна в Беларусь прилетела гражданка Китая и гражданин Италии.
Для въезда в Беларусь туристам необходимо иметь действительный паспорт или иной документ для выезда за границу, денежные средства (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам или 25 долларам), медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тысяч евро, действующий в Беларуси.
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С 12 февраля в Беларуси начал действие безвизовый режим для граждан восьмидесяти стран мира. Воспользоваться им можно при въезде через аэропорт «Минск» на пять...
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