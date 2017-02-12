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МИД: Белорусская сторона надеется на принятие в краткосрочной перспективе решения об открытии посольства Испании в Беларуси
13.02.2017 14:57 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 13 февраля. Белорусская сторона надеется на принятие в краткосрочной перспективе решения об открытии посольства Испании в Беларуси, что будет способствовать дальнейшему развитию белорусско-испанских межгосударственных связей. Об этом говорится в коммюнике МИД Беларуси, распространенном 13 февраля по случаю 25-летия установления дипломатических отношений.
"Белорусско-испанские отношения, исторически характеризующиеся взаимным интересом и конструктивным характером, плодотворно развиваются как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, — говорится в документе. — Белорусская сторона высоко оценивает поддержку Испанией курса Беларуси на политическую и экономическую независимость, многовекторную внешнюю политику, а также инициатив нашего государства, направленных на сохранение мира и стабильности на европейском континенте".
Как отмечается в коммюнике, начиная с 2014 года двустороннее сотрудничество существенно активизировалось: состоялся ряд визитов правительственных и парламентских делегаций, проводится активная работа по расширению договорно-правовой базы взаимодействия, реализуются совместные проекты в торгово-экономической сфере. В рамках политического диалога между Минском и Мадридом обсуждается широкий спектр вопросов, в том числе по правозащитной тематике.
"Активно развивается сотрудничество в гуманитарной, культурной и образовательной сферах, — подчеркивается в документе. — Испания занимает третью позицию среди зарубежных стран по приему на оздоровление белорусских детей из регионов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Более тысячи белорусских студентов ежегодно получают квалификацию специалиста по испанскому языку, осуществляется обмен стажировками для преподавателей и студентов, реализуются совместные научные исследования. Установлены прямые контакты между ведущими музеями, библиотеками и учреждениями образования в области культуры".
"Являясь одним из самых влиятельных государств в Европе и мире, Испания рассматривается белорусской стороной как один из приоритетных глобальных и региональных партнеров нашей страны с серьезным потенциалом дальнейшего развития двусторонних отношений, — говорится в коммюнике. — Одним из главных приоритетов взаимодействия между нашими странами является развитие торгово-экономических связей. Планируется подписание межправительственного меморандума об экономическом и промышленном сотрудничестве, в котором предусмотрено создание эффективного институционального инструмента — белорусско-испанской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству".
Беларусь заинтересована в дальнейшем поступательном развитии двусторонних отношений с Испанией по всему спектру направлений, включая политический диалог, экономическое взаимодействие, сотрудничество в гуманитарной, культурной, научной и образовательной сферах, расширение межчеловеческих контактов.
"Убеждены, что дальнейшее укрепление дружественных белорусско-испанских отношений отвечает стратегическим интересам обеих стран и чаяниям наших народов", — говорится в документе.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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МИД: Белорусская сторона надеется на принятие в краткосрочной перспективе решения об открытии посольства Испании в Беларуси
Минск, 13 февраля. Белорусская сторона надеется на принятие в краткосрочной перспективе решения об открытии посольства Испании в Беларуси, что будет...
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