Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 февраля дал двухчасовое интервью главному редактору независимой газеты «Народная воля» Иосифу Середичу, о котором тот попросил за десять дней до того в ходе «Большого разговора с президентом» .

«Было впечатление, что я встречался с президентом, но чувствовал себя, как будто, я разговариваю с нормальным человеком, которого хорошо знаю. Я говорил обо всем, что наболело, о проблемах, которые волнуют меня и в целом общества, которые волнуют и президента в том числе, и всю власть», - рассказал Иосиф Середич о встрече в интервью «Радио Свобода» .

По его словам, на встрече обсуждались три блока разговора. В первом превалировала общенациональная тематика, а во втором главред «Народной Воли» «выступал как адвокат независимых СМИ». Итогом этого стало в том числе обещание главы государства решить проблему отсутствия независимых газет в киосках и подписных каталогах.

«Мое дело было - выразить свое видение развития событий в Беларуси, каким образом всем нам, белорусам, не допустить каких-то драматических событий на нашей земле, чтобы здесь не полыхнуло ничего, чтобы не было войны и кровавых разборок. Чтобы все проблемы, которые возникают, как цивилизованные люди, решать мирно и спокойно», - рассказал Иосиф Середич.

По его словам, он призвал Александра Лукашенко находить соглашение со всеми компонентами белорусского общества. В частности, по примеру последнего главы коммунистической Польши Войцеха Ярузельского, инициировать национальный польский круглый стол. «Я думаю, что над этим предложением задумается и Лукашенко, и я не исключаю, что такая возможность будет. Надо садиться и спокойно решать», - добавил Иосиф Середич.

Вместе с тем он заявил, что поскольку формат встречи был «с глазу на глаз», то многие детали разговора придется оставить за скобками. Другие подробности Иосиф Середич пообещал изложить в своей колонке в ближайшем номере «Народной воли».