﻿ Середич рассказал, о чем два часа разговаривал с Лукашенко. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Середич рассказал, о чем два часа разговаривал с Лукашенко

13.02.2017 15:10 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 февраля дал двухчасовое интервью главному редактору независимой газеты «Народная воля» Иосифу Середичу, о котором тот попросил за десять дней до того в ходе «Большого разговора с президентом».

«Было впечатление, что я встречался с президентом, но чувствовал себя, как будто, я разговариваю с нормальным человеком, которого хорошо знаю. Я говорил обо всем, что наболело, о проблемах, которые волнуют меня и в целом общества, которые волнуют и президента в том числе, и всю власть», - рассказал Иосиф Середич о встрече в интервью «Радио Свобода».

По его словам, на встрече обсуждались три блока разговора. В первом превалировала общенациональная тематика, а во втором главред «Народной Воли» «выступал как адвокат независимых СМИ». Итогом этого стало в том числе обещание главы государства решить проблему отсутствия независимых газет в киосках и подписных каталогах.

«Мое дело было - выразить свое видение развития событий в Беларуси, каким образом всем нам, белорусам, не допустить каких-то драматических событий на нашей земле, чтобы здесь не полыхнуло ничего, чтобы не было войны и кровавых разборок. Чтобы все проблемы, которые возникают, как цивилизованные люди, решать мирно и спокойно», - рассказал Иосиф Середич.

По его словам, он призвал Александра Лукашенко находить соглашение со всеми компонентами белорусского общества. В частности, по примеру последнего главы коммунистической Польши Войцеха Ярузельского, инициировать национальный польский круглый стол. «Я думаю, что над этим предложением задумается и Лукашенко, и я не исключаю, что такая возможность будет. Надо садиться и спокойно решать», - добавил Иосиф Середич.

Вместе  с тем он заявил, что поскольку формат встречи был «с глазу на глаз», то многие детали разговора придется оставить за скобками. Другие подробности Иосиф Середич пообещал изложить в своей колонке в ближайшем номере «Народной воли».

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 февраля дал двухчасовое интервью главному редактору независимой газеты «Народная воля» Иосифу Середичу, о котором тот...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
МИД: Белорусская сторона надеется на принятие в краткосрочной перспективе решения об открытии посольства Испании в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика