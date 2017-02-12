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Лукашенко поздравил Бердымухамедова с победой на выборах
13.02.2017 16:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 фев – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с переизбранием на высший государственный пост в Туркменистане, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе белорусского лидера.
© Sputnik Фотохост-агентство.
Действующий президент Туркменистана был переизбран на третий срок, набрав 97,69% голосов. По данным ЦИК страны, явка на выборы, которые состоялись накануне, составила 97,72%. Кроме Бердымухамедова на президентский пост претендовали еще восемь кандидатов.
"Убедительная победа – свидетельство признания вашего неоспоримого авторитета как национального лидера, поддержки взятого вами курса на укрепление независимого Туркменистана и его позиций на мировой арене", – говорится в поздравлении.
Лукашенко выразил уверенность, что белорусско-туркменский диалог, а также традиции дружбы и взаимной поддержки по-прежнему будут способствовать развитию сотрудничества двух стран.
В соответствии с новой конституцией Туркменистана, принятой в 2016 году, Бердымухамедов будет руководить страной в течение семи лет.
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Президент выразил уверенность, что страны будут по-прежнему развивать сотрудничество в различных сферах.
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