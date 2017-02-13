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Обзор важнейших событий 13 февраля 2017 года
13.02.2017 23:00 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 13 февраля. Александр Лукашенко встретился с главным редактором негосударственной газеты "Народная воля" Иосифом Середичем, который в начале 1990-х возглавлял парламентскую "Народную газету", когда Лукашенко был депутатом. Встреча длилась час сорок минут. По словам Середича, обсуждался ряд вопросов. "Первое, вы знаете, что все мы стоим перед самым главным испытанием — сможет страна наша удержаться на плаву в ближайшее время или будут какие-то потрясения? Так вот, как уйти от этих потрясений? Я ставил вопросы, конечно, перед властью, перед президентом. Он мне объяснял. В то же время у меня свое мнение было, которым я поделился по этому вопросу", — отметил главный редактор "Народной воли". Общий посыл, сообщил Середич, был один — нельзя довести ситуацию "до какого-то абсурда, до критического взрыва". "Ни война, ни какой-то кровавый, условно говоря, майдан не решат всех этих вопросов. Решит все эти вопросы только само общество, сама Беларусь, когда, может быть, сядет за круглый стол. Об этом вели разговор", — сказал Середич.
Александр Лукашенко подписал указ о сокращении госслужащих своей администрации на 30%. Утверждены в новой редакции положение об Администрации президента и ее структура, а также положения о помощнике президента и пресс-секретаре. Вводятся две новые должности помощников президента. Взаимодействие Лукашенко с законодательной и судебной ветвями власти будет обеспечиваться помощником по вопросам законодательной и судебной деятельности, а контроль выполнения поручений по вопросам деятельности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций — помощником по вопросам развития финансово-кредитной системы. Новым положением о пресс-секретаре президента предусматривается "значительное расширение функций и полномочий пресс-секретаря, в том числе по координации деятельности важнейших государственных средств массовой информации". Указ вступает в силу 1 мая 2017 года.
Стало известно, что власти создают экспертный совет по экономическим вопросам. По сведениям БелаПАН, его окончательный состав пока не утвержден, однако на прошлой неделе представители госорганов обратились к ряду экспертов с просьбой дать согласие на участие в этой коллегиальной структуре. "Создается группа экспертов по вопросам денежно-кредитной политики и развития банковской системы", — сообщил собеседник, знакомый с планами властей. Предполагается, что состав экспертного совета должна будет утвердить Администрация президента. Вопросы экономической политики обсуждались 10 февраля во время встречи Александра Лукашенко с группой из 13 человек, в которую вошли действующие и бывшие высокопоставленные госслужащие. В ходе совещания белорусский руководитель заявил, что к нему поступают абсолютно разные предложения по вопросам экономической политики, но при этом подчеркнул: "Пустых денег мы печатать не будем".
В будущем к власти в Беларуси придут не нынешние оппозиционные политики, а пока еще никому не известные люди совершенно другого толка. Такое мнение высказала лауреат Нобелевский премии по литературе Светлана Алексиевич на медиаконференции, организованной Белорусской ассоциацией журналистов. По ее словам, демократические силы, к которым она причисляет и себя, не смогли сформулировать "какие-то новые смыслы", понятные для обывателя. "Мы повторяем одно и то же. В сознании простых людей не стыкуется то, что они видят в жизни, и то, о чем говорят демократы разных мастей", — сказала Алексиевич.
По данным на 18 часов 13 февраля, правом безвизового въезда в Беларусь на пять суток через национальный аэропорт Минск воспользовались 218 иностранцев. Больше всего в страну прибыло граждан Германии — 43, Италии — 32, Великобритании и Нидерландов — по 16, Польши — 14. По информации Госпогранкомитета на 10 часов 13 февраля, правом безвизового въезда в Беларусь воспользовались 86 иностранцев, на 14 часов — около 100. Такое незначительное увеличение объяснялось небольшим количеством рейсов, прибывающих в главный аэропорт страны. С 12 февраля в Беларуси действует пятидневный безвизовый режим для граждан 80 государств, прибывающих в страну через национальный аэропорт Минск.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 13 февраля. Александр Лукашенко встретился с главным редактором негосударственной газеты "Народная воля" Иосифом Середичем, который в начале 1990-х возглавлял...
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