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Лукашенко подписал указ о сокращении госслужащих своей администрации на 30%

13.02.2017 18:43 — Новости Политики | БелаПАН  
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Документ принят "в целях совершенствования деятельности Администрации президента Беларуси, оптимизации ее структуры и численности", сообщила пресс-служба президента. Указом утверждены в новой редакции положение об Администрации президента и ее структура, а также положения о помощнике президента и пресс-секретаре. "Актуализированы функции и полномочия Администрации Президента. Новая структура позволит обеспечить эффективность дальнейшей работы этого госоргана в условиях сокращения численности его работников", — отмечается в релизе. Реформируется институт помощников президента, вводятся две новые должности помощников президента. Его взаимодействие с законодательной и судебной ветвями власти будет обеспечиваться помощником по вопросам законодательной и судебной деятельности, а контроль выполнения поручений по вопросам деятельности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций — помощником по вопросам развития финансово-кредитной системы. Новым положением о пресс-секретаре президента предусматривается "значительное расширение функций и полномочий пресс-секретаря, в том числе по координации деятельности важнейших государственных средств массовой информации". Указ вступает в силу 1 мая 2017 года. О сокращении Администрации президента речь шла на совещании у Лукашенко 6 февраля. "Будет сокращено порядка 30% государственных служащих, которые работают в Администрации президента. Структура администрации невелика — это 108 госслужащих в той новой штатной численности, которую мы сегодня предложили", — заявила тогда глава АП Наталья Кочанова. По ее словам, это первый шаг в работе по сокращению штатной численности государственных органов по всей стране. "Этой же работой сегодня занимаются и правительство, и все республиканские органы управления. Сейчас уже отрабатывается указ по оптимизации, где будет определен и процент сокращения для всех остальных госучреждений, республиканских и местных органов власти", — сказала Кочанова. В то же время вопрос об оптимизации на уровне местных органов власти пока остается открытым: правительство предлагает не трогать численность рай- и горисполкомов.
 
 
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Документ принят "в целях совершенствования деятельности Администрации президента Беларуси, оптимизации ее структуры и численности", сообщила пресс-служба...

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