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Лукашенко поздравил Бердымухамедова с переизбранием на пост президента Туркменистана
13.02.2017 18:25 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 13 февраля. Александр Лукашенко поздравил 59-летнего Гурбангулы Бердымухамедова с переизбранием на пост президента Туркменистана.
"Убедительная победа — свидетельство признания вашего неоспоримого авторитета как национального лидера, поддержки взятого вами курса на укрепление независимого Туркменистана и его позиций на мировой арене, — говорится в поздравлении, которое цитирует пресс-служба белорусского руководителя. — Ярким подтверждением этого является также учреждение Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций инициированного Туркменистаном Международного дня нейтралитета".
Лукашенко выразил уверенность, что плодотворный белорусско-туркменский диалог, заложенные традиции дружбы и взаимная поддержка будут и впредь способствовать динамичному развитию сотрудничества в интересах двух стран.
По данным туркменского Центризбиркома, за Бердымухамедова проголосовало 97,69% избирателей при явке 97,27%. Для него это были третьи выборы. В 2007 году, когда были объявлены выборы после скоропостижной смерти Сапармурата Ниязова (Туркменбаши), Бердымухамедов получил 89,23% голосов, в 2012-м — 97,14%.
Всего баллотировалось девять кандидатов. Альтернативные Бердымухамедову кандидаты в своих программах не скупились на похвалу нынешнему курсу страны.
По новой Конституции Туркменистана срок президентских полномочий увеличен с пяти до семи лет, снято верхнее возрастное ограничение (70 лет) для избрания главой государства.
В Беларуси верхнего возрастного предела нет, а увеличение срока полномочий президента также с пяти до семи лет путем конституционного референдума предложила Либерально-демократическая партия 23 ноября 2016 года. Пока идея не нашла своего воплощения. В то же время некоторые эксперты считают, что требование Александра Лукашенко повысить среднюю зарплату в стране до 500 долларов США может быть одним из этапов подготовки к референдуму. Стоит также отметить, что для Лукашенко, по его признанию, сделанному незадолго до выборов 2015 года, важно получать не менее 80% голосов, чтобы успешно вести переговоры с лидерами других стран.
Бердымухамедов посещал Минск 25—26 января 2010 года, 27—28 апреля 2012 года, 8—9 октября 2014 года и 11—12 мая 2016 года. Лукашенко находился в Туркменистане 18—19 июня 2009 года, 28—29 апреля 2011 года, 4—5 ноября 2013 года и 10—11 декабря 2015 года, а также 5 декабря 2012 года (саммит СНГ).
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 13 февраля. Александр Лукашенко поздравил 59-летнего Гурбангулы Бердымухамедова с переизбранием на пост президента Туркменистана. "Убедительная победа...
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