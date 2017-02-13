МИНСК, 14 фев — Sputnik. Токио выразило протест Москве в связи из-за присвоения названий пяти безымянным островам Курильской гряды, сообщает РИА Новости .



© Sputnik Виталий Аньков Российские ракеты на Курилах: в Кремле назвали решение обоснованным

Накануне глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присвоении названий пяти островам Курильской гряды. Двум островам присвоили имена государственных деятелей: один назван в честь министра иностранных дел и председателя президиума Верховного Совета СССР Андрея Громыко, а другой — в память о бывшем губернаторе Сахалинской области Игоре Фархутдинове. Еще два острова назвали именами военных: генералов Кузьмы Деревянко, который подписал акт о капитуляции Японии от СССР, и Алексея Гнечко, долгое время служившего на Дальнем Востоке. Пятый остров получил имя в честь Анны Щетининой — первой в мире женщины — капитана дальнего плавания.

"Это не отвечает позиции нашей страны и вызывает крайнее сожаление. По дипломатическим каналам 13 февраля был направлен протест России", — сообщил во вторник генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Япония претендует на южные острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи. Передачу ей этих островов Япония поставила условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление.

К слову, Глава МИД Японии Фумио Кисида подтвердил намерение встретиться на полях саммита "большой двадцатки" (G20) в Бонне с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить мирный договор.

Саммит в Бонне намечено провести 16-17 февраля.