МИНСК, 14 фев — Sputnik. Президент США Дональд Трамп назначил исполняющим обязанности помощника по национальной безопасности генерала-лейтенанта в отставке Кита Келлогга, сообщает Sputnik International.

Майкл Флинн, занимавший должность помощника по нацбезопаности, во вторник покинул этот пост. Американские СМИ сообщают, что отставка может быть связана с его контактами с Россией.

"Президент Дональд Трамп назначил генерал-лейтенанта (в отставке) Джозефа Кита Келлога исполняющим обязанности помощника по национальной безопасности после отставки генерал-лейтенанта (в отставке) Майкла Флинна", — отмечается в распространенном пресс-службой Белого дома заявлении.

В нем также приводится письмо Флинна с просьбой об отставке, в котором он объяснил, почему вынужден досрочно сложить полномочия. "К сожалению, из-за быстрой смены событий я ненамеренно предоставил избранному вице-президенту (Майку Пенсу — Sputnik) и другим неполную информацию относительно моих телефонных роазговоров с российским послом. Я искренне извинился перед президентом и вице-президентом, и они приняли мои извинения", — заявил Флинн.

"Я подаю в отставку", — добавил он.

"Во время исполнения обязанностей будущего советника по национальной безопасности я провел множество телефонных звонков с иностранными коллегами, министрами и послами. Эти звонки должны были облегчить гладкую передачу власти и начать строить необходимые отношения между президентом, его советниками и иностранными лидерами. Подобные звонки — стандартная практика при любой передаче власти подобного масштаба", — пишет Флинн.

Ранее газета Washington Post сообщила, что в день введения очередных санкций администрации Барака Обамы против России 29 декабря американские спецслужбы подслушали разговор между послом России в США Сергеем Кисляком и Флинном, который менее месяца спустя занял пост помощника президента, и что в разговоре речь шла о санкциях.

Из этого противники Трампа выводят ряд предположений — от возможной "координации" штаба Трампа с российским посольством до того, что Флинн мог нарушить закон, запрещающий частным лицам заниматься дипломатией. Однако никаких подтверждений подобных предположений представлено не было. Белый дом ранее заявил, что Трамп поддерживает Флинна "на 100%".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кисляк общался с Флинном, но информация о содержании этих контактов неверная.

Члены палаты представителей США, конгрессмены Демократической партии Джон Коньерс и Элайджа Каммингс призвали ФБР и минюст провести брифинг по поводу возможных контактов с представителями Флинна.