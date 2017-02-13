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Лукашенко подписал указ о сокращении Администрации президента
14.02.2017 09:54 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 февраля подписал указ № 40 "Об оптимизации Администрации президента Республики Беларусь", сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.
© Фото: пресс-служба президента
Совещание о совершенствовании аппарата Администрации президента Лукашенко провел в начале минувшей недели. Тогда
Тем, кого в результате оптимизации сократят, будет предложена другая работа, но в основном, заметила Кочанова, сокращение произойдет за счет пенсионеров.
Какой будет новая Администрация?
Как отметили в пресс-службе, указ президента принят в целях совершенствования деятельности Администрации, оптимизации ее структуры и численности.
"В соответствии с требованиями главы государства по сокращению государственного аппарата численность государственных служащих Администрации президента сокращается на 30%", — проинформировали в пресс-службе.
Указом утверждены в новой редакции положение об Администрации президента и ее структура, а также положения о помощнике президента и пресс-секретаре.
Актуализированы функции и полномочия Администрации президента. Новая структура позволит обеспечить эффективность дальнейшей работы этого госоргана в условиях сокращения численности его работников.
© Фото: пресс-служба президента
Реформируется институт помощников Главы государства. Вводятся две новые должности помощников президента. Теперь взаимодействие главы государства с законодательной и судебной ветвями власти будет обеспечиваться помощником президента по вопросам законодательной и судебной деятельности, а контроль за выполнением поручений главы государства по вопросам деятельности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций — помощником президента по вопросам развития финансово-кредитной системы.
Кто именно будет выполнять эти функции, пока не определено.
Также будут расширены функции пресс-секретаря главы государства — сейчас эту должность занимает Наталья Эйсмонт. Теперь в ее обязанности будет также входить координация деятельности важнейших государственных средств массовой информации.
Указ вступает в силу 1 мая 2017 года.
Кто сейчас у руля?
Согласно информации на официальном сайте главы государства, Администрация президента выполняет ряд важных функций и обеспечивает реализацию полномочий президента:
Администрация президента также обеспечивает подготовку и внесение на рассмотрение главе государства проектов его решений, выполняет контроль за исполнением уже принятых решений, за исключением отдельных случаев.
В функции Администрации также входит обеспечение взаимодействия президента с органами всех ветвей власти и СМИ. Кроме того, Администрация занимается организационной, информационной и экспертно-аналитической деятельностью для обеспечения работы президента.
Еще один заместитель Кочановой — Валерий Мицкевич, который в 2001-2005 годах работал замминистра юстиции, а с июня 2009 года стал замглавы Администрации президента.
Заместителем главы Администрации также трудится экс-министр экономики Беларуси Николай Снопков. На эту должность он пришел в декабре 2014 года.
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Численность ее сотрудников сократится на 30%, с 1 мая у главы государства появятся два новых помощника, а пресс-секретарь теперь будет заниматься и координацией...
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