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Лукашенко подписал указ о сокращении Администрации президента

14.02.2017 09:54 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 февраля подписал указ № 40 "Об оптимизации Администрации президента Республики Беларусь", сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Лукашенко подписал указ о сокращении Администрации президента
© Фото: пресс-служба президента
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Совещание о совершенствовании аппарата Администрации президента Лукашенко провел в начале минувшей недели. Тогда глава Администрации Наталья Кочанова сообщила, что структура этого органа госуправления будет оптимизирована, в штате останутся работать 108 госслужащих.

Тем, кого в результате оптимизации сократят, будет предложена другая работа, но в основном, заметила Кочанова, сокращение произойдет за счет пенсионеров.

Какой будет новая Администрация?

Как отметили в пресс-службе, указ президента принят в целях совершенствования деятельности Администрации, оптимизации ее структуры и численности.

"В соответствии с требованиями главы государства по сокращению государственного аппарата численность государственных служащих Администрации президента сокращается на 30%", — проинформировали в пресс-службе.

Указом утверждены в новой редакции положение об Администрации президента и ее структура, а также положения о помощнике президента и пресс-секретаре.

Актуализированы функции и полномочия Администрации президента. Новая структура позволит обеспечить эффективность дальнейшей работы этого госоргана в условиях сокращения численности его работников.

Лукашенко подписал указ о сокращении Администрации президента
© Фото: пресс-служба президента
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Реформируется институт помощников Главы государства. Вводятся две новые должности помощников президента. Теперь взаимодействие главы государства с законодательной и судебной ветвями власти будет обеспечиваться помощником президента по вопросам законодательной и судебной деятельности, а контроль за выполнением поручений главы государства по вопросам деятельности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций — помощником президента по вопросам развития финансово-кредитной системы.

Кто именно будет выполнять эти функции, пока не определено.

Также будут расширены функции пресс-секретаря главы государства — сейчас эту должность занимает Наталья Эйсмонт. Теперь в ее обязанности будет также входить координация деятельности важнейших государственных средств массовой информации.

Указ вступает в силу 1 мая 2017 года.

Кто сейчас у руля?

Согласно информации на официальном сайте главы государства, Администрация президента выполняет ряд важных функций и обеспечивает реализацию полномочий президента:

  • в области государственной кадровой политики;
  • в области идеологии белорусского государства;
  • в области права;
  • в области социально-экономической политики;
  • в области внешней политики;
  • в области деятельности государственных органов и иных организаций по дебюрократизации госаппарата, а также по работе с обращениями граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц;
  • иных полномочий, определенных Конституцией Беларуси и законодательными актами.

Администрация президента также обеспечивает подготовку и внесение на рассмотрение главе государства проектов его решений, выполняет контроль за исполнением уже принятых решений, за исключением отдельных случаев.

В функции Администрации также входит обеспечение взаимодействия президента с органами всех ветвей власти и СМИ. Кроме того, Администрация занимается организационной, информационной и экспертно-аналитической деятельностью для обеспечения работы президента.

Руководит Администрацией Наталья Кочанова, которая до этого два года проработала в должности вице-премьера и курировала на этом посту вопросы социальной сферы.

Ее первым заместителем является Максим Рыженков — бывший кадровый дипломат, работавший до этого сначала в должности начальника управления внешней политики Администрации президента (2006-2012 годы), помощником президента по вопросам физкультуры, спорта и развития туризма (2012-2016 годы), с 2015 года Рыженков также является первым вице-президентом НОК Беларуси.

Еще один заместитель Кочановой — Валерий Мицкевич, который в 2001-2005 годах работал замминистра юстиции, а с июня 2009 года стал замглавы Администрации президента.

Заместителем главы Администрации также трудится экс-министр экономики Беларуси Николай Снопков. На эту должность он пришел в декабре 2014 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Численность ее сотрудников сократится на 30%, с 1 мая у главы государства появятся два новых помощника, а пресс-секретарь теперь будет заниматься и координацией...

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