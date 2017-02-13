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Середич: по словам Лукашенко, пришло время изменить Конституцию

14.02.2017 09:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 фев — Sputnik. Александр Лукашенко во время беседы с главным редактором газеты "Народная воля" Иосифом Середичем говорил о необходимости пересмотреть ряд статей Конституции, написал в авторской колонке в "НВ" по итогам встречи Середич.

Середич: по словам Лукашенко, пришло время изменить Конституцию
© Sputnik/ БелТА
Середич: Лукашенко – уже не тот человек, которого я знал 30 лет назад

"Во время спокойного, взвешенного диалога вышли на тему ответственности всех ветвей власти за судьбу Беларуси. Я высказал свою мысль, что "вертикаль" как форма управления государством требует коренного реформирования. В свою очередь Александр Лукашенко обратил внимание на то, что наступило время пересмотра некоторых статей Конституции", — написал Середич.

Встреча длилась почти два часа, в течение которых Середич, по его словам, убедился, что президент изменился.

"Сегодня он не тот, каким был 15-20 лет назад. Даже, возможно, не тот, каким был в прошлом-позапрошлом году. Находясь у руля власти, он, как никто другой, понимает опасность, которая, если не принять решительных мер, может нависнуть над страной", — заметил Середич.

Одной из таких мер, по мнению Середича, мог бы стать общенациональный диалог. Во время встречи, признал редактор, он даже набросал президенту схему, как можно было бы организовать работу "Национального круглого стола".

Середич: по словам Лукашенко, пришло время изменить Конституцию
© Фото: стоп-кадр видео пресс-службы президента
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По словам Середича, одной из основных тем разговора стал поиск ответа на вопрос, как объединить общество и вместе преодолеть все препятствия, которые возникли на пути развития суверенной Беларуси. Президент, по его ощущениям, находиться в таких же "мучительных поисках".

"Чувствуется, что он хочет передать страну в другие руки не разваленную, не с уничтоженной экономикой и нищими людьми, а жизнеспособную, спокойную, суверенную. Мирно, демократично, цивилизованно, а не через баррикады", — написал Середич.

Будет ли опубликована полная стенограмма беседы, Середич в своей авторской колонке не уточнил. Заметил лишь, что "к сожалению, ни газетная площадь, ни график выхода газеты не позволяют мне подробно остановиться на каждом фрагменте нашего диалога".

 
Теги: Минск
 
 
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Президент, по мнению главного редактора "Народной воли", хочет передать страну в другие руки не разваленной, а спокойной и суверенной, не через баррикады, а мирно и...

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