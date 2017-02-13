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Лукашенко призвал бизнесменов ничего не бояться

14.02.2017 11:16 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал представителей бизнеса к честному и открытому диалогу и пообещал исключить давление на бизнес со стороны контролирующих органов.

Лукашенко призвал бизнесменов ничего не бояться
© Фото: пресс-служба президента
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Во вторник глава государства провел совещание с членами рабочей группы по вопросам совершенствования контрольной деятельности и исключения излишних требований к бизнесу.

"Обращаюсь к представителям деловых кругов, особенно тем, которые здесь присутствуют. В процессе работы вам приходится непосредственно сталкиваться со множеством абсурдных требований и бесконечной чередой проверок. Я вас призываю к максимально честному и открытому диалогу в группе", — сказал Лукашенко, слова которого приводит БелТА.

Он попросил бизнесменов открыто говорить о своих проблемах.

"Рассказывайте о существующих проблемах, вносите конструктивные предложения и — самое главное — ничего не бойтесь", — призвал Лукашенко.

Президент гарантировал, что никакого давления со стороны контролирующих и иных структур не будет. "Это я вам обещаю как глава государства", — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что необходимо добиться реального улучшения условий для деловой активности в Беларуси.

"Основным результатом нашей общей работы должна стать не просто корректировка правовых актов. Нам необходимо добиться реального улучшения условий для деловой активности в Беларуси, которое будет подтверждаться положительной оценкой со стороны субъектов хозяйствования", — заявил глава государства.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент гарантировал, что никакого давления со стороны контролирующих структур не будет и попросил рассказывать о существующих проблемах.

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