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Алексиевич заплатила с Нобелевской премии почти 200 тыс. евро налога
14.02.2017 11:19 — Новости Политики | БДГ
Белорусской писательнице, лауреату Нобелевской премии по литературе Светлане Алексиевич пришлось заплатить на Нобелевскую премию 13% подоходного налога с физических лиц.
Как рассказала писательница, общая сумма ушедших на оплату налога средств составила 197 000 евро. «Нигде в мире так не делают. Не облагают налогом Нобелевскую премию», - рассказала она на Минской книжной выставке, передает
Примачательно, что ранее Министерство по налогам и сборам Беларуси не исключала возможности освободить Нобелевского лауреата от налога, если соответствующий указ подпишет президент Александр Лукашенко.
Белорусская писательница Светлана Алексиевич
Стоит отметить, что Светлана Алексиевич еще задолго до получения престижнейшей мировой награды
И даже после присуждения ей Нобелевской премии Александр Лукашенко
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Белорусской писательнице, лауреату Нобелевской премии по литературе Светлане Алексиевич пришлось заплатить на Нобелевскую премию 13% подоходного налога с...
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