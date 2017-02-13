Белорусской писательнице, лауреату Нобелевской премии по литературе Светлане Алексиевич пришлось заплатить на Нобелевскую премию 13% подоходного налога с физических лиц.

Как рассказала писательница, общая сумма ушедших на оплату налога средств составила 197 000 евро. «Нигде в мире так не делают. Не облагают налогом Нобелевскую премию», - рассказала она на Минской книжной выставке, передает «Белсат» .

Примачательно, что ранее Министерство по налогам и сборам Беларуси не исключала возможности освободить Нобелевского лауреата от налога, если соответствующий указ подпишет президент Александр Лукашенко.

Белорусская писательница Светлана Алексиевич стала лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2015 году "за ее многоголосное творчество - памятник страданию и мужеству в наше время". Писательница отметила , что присуждение ей Нобелевской премии - это победа не только ее, но и белорусской культуры и самой страны.

Стоит отметить, что Светлана Алексиевич еще задолго до получения престижнейшей мировой награды критиковала белорусскую власть. А белорусская власть в ответ запрещала (конечно, негласно) печать ее книги в Беларуси. Нет у нее и ни одной белорусской награды.