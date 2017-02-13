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Алексиевич заплатила с Нобелевской премии почти 200 тыс. евро налога

14.02.2017 11:19 — Новости Политики | БДГ  
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Белорусской писательнице, лауреату Нобелевской премии по литературе Светлане Алексиевич пришлось заплатить на Нобелевскую премию 13% подоходного налога с физических лиц.

Как рассказала писательница, общая сумма ушедших на оплату налога средств составила 197 000 евро. «Нигде в мире так не делают. Не облагают налогом Нобелевскую премию», - рассказала она на Минской книжной выставке, передает «Белсат».

Примачательно, что ранее Министерство по налогам и сборам Беларуси не исключала возможности освободить Нобелевского лауреата от налога, если соответствующий указ подпишет президент Александр Лукашенко.

Белорусская писательница Светлана Алексиевич стала лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2015 году "за ее многоголосное творчество - памятник страданию и мужеству в наше время". Писательница отметила, что присуждение ей Нобелевской премии - это победа не только ее, но и белорусской культуры и самой страны.

Стоит отметить, что Светлана Алексиевич еще задолго до получения престижнейшей мировой награды критиковала белорусскую власть. А белорусская власть в ответ запрещала (конечно, негласно) печать ее книги в Беларуси. Нет у нее и ни одной белорусской награды.

И даже после присуждения ей Нобелевской премии Александр Лукашенко раскритиковал лауреата, заявив, что она постаралась «ушат грязи вылить на свою страну».  Такая реакция главы государства прозвучала в ответ на размышления писательницы о том, что «в Беларуси Лукашенко остановил время», а «его умение — продавать свою биографию то Европе, то России и получать за это газ и нефть». 

 
 
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Белорусской писательнице, лауреату Нобелевской премии по литературе Светлане Алексиевич пришлось заплатить на Нобелевскую премию 13% подоходного налога с...

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