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Макей: Председательство в ЦЕИ — это уникальная возможность для более активного вовлечения Беларуси в европейские интеграционные процессы
14.02.2017 12:07 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 14 февраля. Председательство в ЦЕИ — это уникальная возможность для более активного вовлечения Беларуси в европейские интеграционные процессы, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 14 февраля в Минске, выступая на заседании комитета национальных координаторов Центрально-Европейской инициативы (ЦЕИ).
"Председательство в ЦЕИ имеет особое значение для Беларуси, — сказал Макей. — Как известно, наша страна всегда занимала лидирующие позиции в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, стоя у истоков СНГ, Союзного государства Беларуси и России, а также ЕАЭС. Несмотря на то что не все наши ожидания оправдались, мы остаемся активными сторонниками более тесной экономической и социальной интеграции в регионе во имя нашего общего блага".
(Будет дополнено.)
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Макей: Председательство в ЦЕИ — это уникальная возможность для более активного вовлечения Беларуси в европейские интеграционные процессы
Минск, 14 февраля. Председательство в ЦЕИ — это уникальная возможность для более активного вовлечения Беларуси в европейские интеграционные процессы, заявил...
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