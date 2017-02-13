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Макей: возврат блоковой политики – путь в никуда

14.02.2017 12:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 фев – Sputnik. Беларусь остается сторонником интеграционных процессов на пост советском пространстве, и в качестве председателя Центрально-Европейской Инициативы ставит целью продвигать идею совместимости в "большой" Европе, заявил, обращаясь к участникам заседания Комитета национальных координаторов ЦЕИ, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Макей: возврат блоковой политики – путь в никуда
© Sputnik / Виктор Толочко
Беларусь инициирует в Европе "интеграцию интеграций"

Это первое заседание под эгидой белорусского председательства в организации в 2017 году

"Как известно, Беларусь всегда занимала лидирующие позиции в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, стоя у истоков Содружества Независимых государств, Союзного государства Беларуси и России, а также Евразийского экономического союза. Несмотря на то что не все наши ожидания оправдывались, мы остаемся активными сторонниками более тесной экономической и социальной интеграции в регионе", – заявил Макей.

По его словам, председательство в ЦЕИ рассматривается Беларусью как уникальная возможность для более активного вовлечения республики в европейские интеграционные процессы. 

"Председательство Беларуси приобретает особое значение в условиях нестабильной обстановки в регионе, связанной в том числе с миграционным кризисом, новыми угрозами безопасности, социальным напряжением и экономическими трудностями", – заявил министр.

Макей отметил, что возврат к блоковой политике – дорога в никуда, преодоление существующих в Европе вызовов требует слаженных действий и участия всех европейских стран.

"Текущая обстановка значительно повышает актуальность ЦЕИ в качестве форума, созданного для сплочения единой Европы без разделительных линий, с общими ценностями, охватывающими все страны, регионы и народы континента. На этом фоне Беларусь ставит во главу приоритетов своего председательства в ЦЕИ продвижение совместимости в Европе", – подчеркнул министр иностранных дел.

Беларусь за время своего председательства рассчитывает поспособствовать развитию транспортных соединений в рамках ЦЕИ, расширить сотрудничество с европейскими финансовыми структурам (в частности, с Европейским инвестиционным банком и инфраструктурами фондами Азии) и ряду других вопросов.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь в качестве председательствующей в Центрально-Европейской Инициативе определяет в качестве одного из приоритетов продвижение совместимости в "большой"...

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