МИНСК, 14 фев – Sputnik. Американский сенат утвердил Стивена Мнучина, главу продюсерской компании Dune Capital Management, министром финансов страны.



© REUTERS CARLO ALLEGRI У Трампа появился новый помощник по нацбезопасности

При голосовании Мнучин получил 53 голоса "за", против его кандидатуры проголосовали 47 сенаторов.

Он стал десятым членом команды президента США Дональда Трампа, которого утвердил сенат. Ранее в должности вступили министры обороны, внутренней безопасности, транспорта, образования, здравоохранения, госсекретарь, постпред при ООН, генпрокурор и директор ЦРУ.

Ранее Трамп отмечал большой опыт работы Мнучина в одной из крупнейших американских корпораций Goldman Sachs, а также в качестве финансового директора своей избирательной кампании в 2016 году.



© REUTERS Yuri Gripas Дональд Трамп и Стивен Мнучин в Белом Доме

Кроме того, Мнучин основал такие компании, как Dune Capital Management, OneWest Bank Group, а также RatPac-Dune Entertainment, которая продюсировала фильмы "Аватар", "Американский снайпер", "Люди-Х". По словам Трампа, это "идеальный кандидат" на пост министра финансов.