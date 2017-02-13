|
Министром финансов США стал глава компании-продюсера фильма "Аватар"
14.02.2017 12:36 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 фев – Sputnik. Американский сенат утвердил Стивена Мнучина, главу продюсерской компании Dune Capital Management, министром финансов страны.
© REUTERS CARLO ALLEGRI
При голосовании Мнучин получил 53 голоса "за", против его кандидатуры проголосовали 47 сенаторов.
Он стал десятым членом команды президента США Дональда Трампа, которого утвердил сенат. Ранее в должности вступили министры обороны, внутренней безопасности, транспорта, образования, здравоохранения, госсекретарь, постпред при ООН, генпрокурор и директор ЦРУ.
Ранее Трамп отмечал большой опыт работы Мнучина в одной из крупнейших американских корпораций Goldman Sachs, а также в качестве финансового директора своей избирательной кампании в 2016 году.
© REUTERS Yuri Gripas
Дональд Трамп и Стивен Мнучин в Белом Доме
Кроме того, Мнучин основал такие компании, как Dune Capital Management, OneWest Bank Group, а также RatPac-Dune Entertainment, которая продюсировала фильмы "Аватар", "Американский снайпер", "Люди-Х". По словам Трампа, это "идеальный кандидат" на пост министра финансов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам Трампа, утвержденный сенатом кандидат является "идеальным" человеком для этого поста.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии