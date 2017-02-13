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Министром финансов США стал глава компании-продюсера фильма "Аватар"

14.02.2017 12:36 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 фев – Sputnik. Американский сенат утвердил Стивена Мнучина, главу продюсерской компании Dune Capital Management, министром финансов страны.

Министром финансов США стал глава компании-продюсера фильма "Аватар"
© REUTERS CARLO ALLEGRI
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При голосовании Мнучин получил 53 голоса "за", против его кандидатуры проголосовали 47 сенаторов.

Он стал десятым членом команды президента США Дональда Трампа, которого утвердил сенат. Ранее в должности вступили министры обороны, внутренней безопасности, транспорта, образования, здравоохранения, госсекретарь, постпред при ООН, генпрокурор и директор ЦРУ.

Ранее Трамп отмечал большой опыт работы Мнучина в одной из крупнейших американских корпораций Goldman Sachs, а также в качестве финансового директора своей избирательной кампании в 2016 году.

Министром финансов США стал глава компании-продюсера фильма "Аватар"
© REUTERS Yuri Gripas
Дональд Трамп и Стивен Мнучин в Белом Доме

Кроме того, Мнучин основал такие компании, как Dune Capital Management, OneWest Bank Group, а также RatPac-Dune Entertainment, которая продюсировала фильмы "Аватар", "Американский снайпер", "Люди-Х". По словам Трампа, это "идеальный кандидат" на пост министра финансов.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам Трампа, утвержденный сенатом кандидат является "идеальным" человеком для этого поста.

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