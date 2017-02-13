МИНСК, 14 фев — Sputnik. Бывший премьер-министр Украины, а ныне лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко — это мать коррупции и экономической слабости, заявил глава правительства Владимир Гройсман.

Тимошенко ранее заявляла о необходимости поставить вопрос об отставке правительства Украины во главе с Гройсманом на фоне наметившегося кризиса из-за тарифов на коммунальные услуги. На прошлой неделе "Батькивщина" выступила с соответствующим предложением в Верховной раде, зарегистрировав проект на официальном сайте парламента. Однако вечером того же дня документ исчез с сайта. Тимошенко заявила о намерении обратиться в суд в случае, если проект постановления вновь не появится на сайте парламента в понедельник.

"Я считаю, что матерью украинской экономической слабости, уничтожения украинской независимости, коррупции, популизма и неэффективности является Юлия Тимошенко", — сказал Гройсман на заседании правительства во вторник. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что за 20 лет своей политической деятельности Тимошенко "делала все, чтобы уничтожить Украину, и всегда кто-то ей мешал". Гройсман напомнил, что Тимошенко в 2007 году пыталась добиться его отстранения с должности мэра Винницы за высокие тарифы ЖКХ, однако тогда ей это не удалось.

"Прошло десять лет, после того она стала премьером нашей страны, Винница с 49 рейтинга городов вышла на первые места, а Украина под ее управлением — на последнее", — добавил он.

Рада после избрания Гройсмана одобрила программу деятельности правительства, которая в течение года делает невозможным его отставку. Таким образом, у действующего правительства до апреля 2017 года действует "иммунитет", поэтому в Раде нет никакой юридической возможности инициировать его отставку.

На Украине с 2014 года в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом происходило неоднократное повышение цены на газ для населения, в связи с чем росли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость 1 тысячи кубометров "голубого топлива" для населения с 725 гривен в 2013 году выросла до 6,879 тысячи гривен (с 28 до 266 долларов) в 2016 году, или в 9,5 раз.