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Замглавы МИД Кравченко посещает Канаду

15.02.2017 10:47 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 15 февраля. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 13—15 февраля находится в Канаде, сообщает пресс-служба белорусского МИД.

В рамках визита состоялась встреча Кравченко с помощником заместителя министра иностранных дел Канады Александрой Бугайлискис.

Как поясняет пресс-служба, должность единственного во внешнеполитическом ведомстве Канады заместителя министра иностранных дел соответствует должности первого заместителя министра иностранных дел Беларуси. Должность помощника заместителя министра иностранных дел Канады соответствует должности заместителя министра иностранных дел Беларуси. В сферу ответственности Бугайлискис входят отношения Канады со странами Европы, Ближнего Востока и Магриба.

В ходе встречи Кравченко и Бугайлискис обсудили текущее состояние и перспективы развития белорусско-канадских отношений, интенсификацию двустороннего взаимодействия, а также ситуацию в Восточно-Европейском регионе.

Кравченко выступил с лекцией в Карлтонском университете Оттавы перед преподавательским составом и студентами, представителями государственных органов Канады и дипломатического корпуса, аккредитованного в стране.

Замглавы белорусского внешнеполитического ведомства также выступил с презентацией возможностей экономического сотрудничества с Беларусью на организованном посольством Беларуси в Канаде совместно с Могилевским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты и Канадской ассоциацией деловых связей с Евразией (CERBA) экономическом семинаре.

В работе семинара приняли участие представители канадских предприятий, бизнес-объединений, заинтересованных в сотрудничестве с Беларусью, а также сотрудники федеральных органов власти Канады.

15 февраля Кравченко примет участие в белорусско-канадском экономическом форуме в Ванкувере и проведет встречу в Министерстве внешней торговли Британской Колумбии.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 15 февраля. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 13—15 февраля находится в Канаде, сообщает пресс-служба белорусского МИД. В...

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