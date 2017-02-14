Минск, 15 февраля. В Минске 15 февраля проходит очередной раунд переговоров об урегулировании ситуации на юго-востоке Украины. Начались заседания подгрупп по безопасности, политическим и гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы, сообщает в "Твиттере" МИД Беларуси.

Переговоры в "Президент-отеле" традиционно проходят в закрытом для прессы режиме. Во второй половине дня здесь пройдет встреча самой контактной группы.

Предыдущие переговоры по Украине в Минске состоялись 1 февраля. По их итогам спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил журналистам, что стороны конфликта на Донбассе обменялись поименными списками пленных.

На фоне обострения конфликта контактная группа также приняла заявление с призывом к полному соблюдению режима прекращения огня.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске начался очередной раунд переговоров по Украине Минск, 15 февраля. В Минске 15 февраля проходит очередной раунд переговоров об урегулировании ситуации на юго-востоке Украины. Начались заседания подгрупп по...

Алексей Александров, БелаПАН.