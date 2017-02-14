﻿ В Минске начался очередной раунд переговоров по Украине. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Минске начался очередной раунд переговоров по Украине

15.02.2017 12:05 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Минск, 15 февраля. В Минске 15 февраля проходит очередной раунд переговоров об урегулировании ситуации на юго-востоке Украины. Начались заседания подгрупп по безопасности, политическим и гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы, сообщает в "Твиттере" МИД Беларуси.

Переговоры в "Президент-отеле" традиционно проходят в закрытом для прессы режиме. Во второй половине дня здесь пройдет встреча самой контактной группы.

Предыдущие переговоры по Украине в Минске состоялись 1 февраля. По их итогам спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил журналистам, что стороны конфликта на Донбассе обменялись поименными списками пленных.

На фоне обострения конфликта контактная группа также приняла заявление с призывом к полному соблюдению режима прекращения огня.


Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 15 февраля. В Минске 15 февраля проходит очередной раунд переговоров об урегулировании ситуации на юго-востоке Украины. Начались заседания подгрупп по...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Замглавы МИД Кравченко посещает Канаду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика