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МИД: Снижение стоимости виз с ЕС — четкая перспектива, мы над ней работаем
15.02.2017 14:08 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 15 февраля. Снижение стоимости шенгенских виз для граждан Беларуси — "достаточно четкая перспектива". Об этом заявил пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик 15 февраля в ходе онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании.
"Мы работаем с европейскими коллегами, чтобы эту перспективу приблизить", — добавил он.
По словам Мирончика, соглашение между Беларусью и ЕС об упрощении визового режима уже готово к подписанию. "Если ЕС скажет, что готов подписать его без соглашения о реадмиссии, то можем подписать хоть завтра", — сказал он.
Мирончик пояснил, что соглашение о реадмиссии идет в пакете с соглашением об упрощении визового режима. "Оно (соглашение о реадмиссии. — БелаПАН.) означает, что мы берем обязательство принимать обратно из ЕС нелегальных мигрантов, которые попали туда через территорию Беларуси, — сказал пресс-секретарь МИД. — Через нашу территорию в ЕС попадает очень мало нелегальных мигрантов, потому что у нас граница на замке".
В то же время, отметил Мирончик, даже это малое количество нелегалов Беларусь должна будет принимать обратно после подписания соглашения о реадмиссии. По его словам, на данный момент в стране нет соответствующей инфраструктуры для содержания этих нелегальных мигрантов до их дальнейшей депортации.
Напомним, Беларусь просит ЕС предоставить переходный период, в течение которого после подписания соглашения о реадмиссии страна не будет обязана принимать назад нелегальных мигрантов. За этот период предполагается создать инфраструктуру для их приема, в том числе построить центры временного содержания. ЕС планирует выделить Беларуси на строительство центров 7 млн евро.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 15 февраля. Снижение стоимости шенгенских виз для граждан Беларуси — "достаточно четкая перспектива". Об этом заявил пресс-секретарь МИД Дмитрий...
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