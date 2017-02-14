МИНСК, 15 фев — Sputnik. Вопрос возвращения посла США в Минск стоит на повестке дня двух стран, но процедура это займет время, заявил в среду в Минске пресс-секретарь официальный представитель МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.



© Sputnik Иван Руднев Посольство: США с 1991 поддерживали Беларусь на пути к демократии

Осенью прошлого года президент страны Александр Лукашенко заявил о необходимости решать этот вопрос (возвращение послов). Глава государства выразил надежду, что после выборов президента США стороны его решат и вернут дипломатические отношения на уровень послов.

"Новая администрация начала свою работу только 20 января. Естественно, там масса вопросов, которые требуют ее первоочередного внимания, мы не претендуем на первоочередное внимание… поскольку Беларусь — донор безопасности, а не проблем. У нас есть определенный позитивный задел, который мы сделали с прежней администрацией, продолжается диалог сейчас по линии МИД и Госдепартамента. Будем без искусственного ускорения продолжать спокойно двигаться вперед в режиме критического диалога", — сказал Мирончик во время онлайн-конференции.

По его словам, вопрос возвращения послов стоит на повестке дня, но нужно соблюдение определенной процедуры, на которую требуется время. "Процедура небыстрая… Мы не пытаемся искусственно ускорить решение этих вопросов", — сказал Мирончик.

Он обратил внимание, что отношения Минска и Вашингтона сложные, многоуровневые и многоформатные. "Есть вопросы, по которым стороны занимают противоположные позиции. Что отличает эти отношения сегодня от ситуации двух-трехлетней давности, так это то, что мы начали по этим проблемным вопросам говорить друг с другом напрямую", — продолжил он.

Официальный представитель МИД отметил, что стороны постепенно пытаются решить накопившиеся вопросы. "В любом случае, безотносительно проблемных вопросов, разногласий, которые сохраняются, ищем те направления, по которым можно делать шаги вперед", — заявил Мирончик.

С 2008 года в Беларуси нет посла США. Стороны взаимно сократили штаты посольств до пяти человек в том же году после того, как США ввели в отношении Беларуси экономические санкции. В последнее время отношения республики с Западом улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. Это привело к некоторому расширению штата посольства США в Минске. США приостановили санкции против ряда белорусских предприятий, но ограничения действуют в отношении некоторых представителей властей Белоруссии и предприятия "Белвнешпромсервис".