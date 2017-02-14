﻿ МИД: У нас 24-часовая готовность для проведения в Беларуси мероприятий по Украине на любом уровне. 21.by
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МИД: У нас 24-часовая готовность для проведения в Беларуси мероприятий по Украине на любом уровне

15.02.2017 14:25 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 15 февраля. Беларусь готова предоставить площадку для переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины в любом формате, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик 15 февраля в ходе онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании.

Говоря о ситуации в Украине, Мирончик отметил: "Для нас это больной вопрос. Физически больно за то, что происходит у наших соседей, за то, что происходит между нашими соседями. Это та ситуация, которую нужно как можно скорее урегулировать".

Он подчеркнул, что Беларусь не выступает посредником в переговорах, а является площадкой, на которой стороны могут проводить встречи и договариваться.

"Мы готовы оказать те услуги, в том объеме и в те сроки, которые потребуются сторонам для малейшего продвижения вперед к мирному урегулированию, — сказал Мирончик. — У нас 24-часовая готовность для проведения в Беларуси любого мероприятия на любом уровне по Украине".

Мирончик также отметил, что "с разных сторон раздаются претензии, пожелания в отношении минского формата и минских договоренностей. "Но, тем не менее, эти договоренности ценны тем, что спасают жизни людей", — сказал он.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 15 февраля. Беларусь готова предоставить площадку для переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины в любом формате, заявил пресс-секретарь...

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