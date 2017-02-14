﻿ Посол Руанды Жанна д'Арк Мужавамария вручила копии верительных грамот замглавы МИД Беларуси. 21.by
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Посол Руанды Жанна д'Арк Мужавамария вручила копии верительных грамот замглавы МИД Беларуси

15.02.2017 15:07 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 15 февраля. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Валентин Рыбаков принял копии верительных грамот у посла Руанды Жанны д'Арк Мужавамарии. Как сообщает пресс-служба белорусского МИД, встреча состоялась 15 ферваля.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, договорились активизировать контакты в целях налаживания практического сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, образовании и других областях.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 15 февраля. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Валентин Рыбаков принял копии верительных грамот у посла Руанды Жанны д'Арк Мужавамарии. Как...

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