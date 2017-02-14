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МИД: Беларусь отслеживает ситуацию в связи с установлением Россией погранзоны на совместной границе

15.02.2017 14:56 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 15 февраля. В Беларуси внимательно мониторят ситуацию в связи с установлением Россией пограничной зоны на белорусско-российской границе, сообщил пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик 15 февраля в ходе онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании.

По его словам, для Беларуси эта ситуация "непростая и нестандартная". "Она меняет то положение вещей, которое существовало на нашей границе больше 25 лет, — сказал Мирончик. — Пока у нас нет информации от наших граждан, что они сталкивались с какими-то проблемами в этой связи. Но мы очень внимательно мониторим развитие ситуации, понимаем, что подобные решения не реализуются одномоментно".

Мирончик выразил надежду, что стороны смогут найти "такой вариант реализации этих решений, который ни в коем случае не ущемит и не усложнит повседневную жизнь граждан Беларуси и России по обе стороны границы".

Решение Федеральной службы безопасности России об установлении пограничных зон на граничащей с Беларусью территории России вступило в силу 7 февраля. Соответствующие приказы были подписаны директором ФСБ Александром Бортниковым 29 декабря 2016 года.

В приказах пограничная зона детально прописана для каждого района на территории трех российских областей — Псковской, Смоленской, Брянской — и привязана к географическим координатам. Погрануправлениям ФСБ в этих регионах приказано установить места и время для въезда транспортных средств и прохода лиц в пограничную зону, а также установить на въездах в погранзону предупреждающие знаки.

Раньше погранзона в Псковской области проходила по побережью Псковско-Чудского озера и вдоль сухопутной границы России с Латвией и Эстонией, в Брянской — узкой полосой вдоль границы с Украиной. В Смоленской области, которая целиком прилегает к Беларуси, погранзоны не было вовсе.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 15 февраля. В Беларуси внимательно мониторят ситуацию в связи с установлением Россией пограничной зоны на белорусско-российской границе, сообщил...

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