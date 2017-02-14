Самый простой способ сблизиться с Евросоюзом – стать членом Совета Европы.

Но существует одна проблема: Беларусь предлагает себя такой, какой есть, и меняться не хочет.

14 февраля в Минске состоялось первое заседание Комитета национальных координаторов Центрально-Европейской Инициативы. Как известно, в 2017 году Беларусь председательствует в этой организации.

В заседании приняли участие представители стран-членов Организации, Генеральный секретарь ЦЕИ Джованни Караччоло ди Ветри и Альтернативный Генеральный секретарь Организации Маргот Клестиль-Леффлер, а также сотрудники Секретариата ЦЕИ.

Министр иностранных дел Владимир Макей назвал одной из главных целей председательствования в ЦЕИ "продвижение совместимости в Большой Европе". Возврат блоковой политики - путь в никуда, а преодоление вызовов, которые существуют в Европе, требует слаженных действий с участием всех европейских стран.

"Необходимо отметить, что Беларусь впервые берет на себя ведущую роль в одной из старейших организаций европейской интеграции за нашей западной границей, объединяющей страны - члены Европейского Союза и его ближайших соседей. Мы рассматриваем это как уникальную и своевременную возможность для более активного вовлечения Беларуси в европейские интеграционные процессы. В это же время председательство Беларуси имеет особое значение в условиях нестабильной обстановки в регионе и беспрецедентных вызовов, с которыми мы сегодня сталкиваемся", - цитирует Первый национальный министра иностранных дел Владимира Макея.

"Желание сблизиться есть, воли для перемен нет"

Директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров рассказал БДГ , почему ЦЕИ не станет для Беларуси окном в Европу.

- Какие надежды возлагает официальный Минск на свое председательствование в Центрально-Европейской Инициативе?

- За счет председательствования в ЦЕИ Минск хочет показать, что не все так плохо в отношениях с европейскими странами, Минск участвует в разных региональных объединениях, особо напряжения с европейскими странами не испытывает. Поскольку сама по себе Центрально-Европейская инициатива не обладает большой значимостью, скорее, это рудимент прошлых региональных объединений, которые в свое время имели практическое значение – сейчас это площадка для общения разных государств о региональных проблемах и форматах сотрудничества. Сейчас ЦЕИ не имеет серьезного политического и геополитического значения.

- Сможет ли ЦЕИ стать для Беларуси окном в Европу?

- Нет, конечно.

Существует множество объединений регионального характера, и хороши именно своим статусом. Существуют объединение северных стран, инициативы Балтийского и Черного морей, - в некоторых Беларусь участвует, в некоторых – нет. Но участие в них не дает Беларуси особых преимуществ в сотрудничестве с Европейским союзом в целом. Хотя с отдельными европейскими странами есть возможность обсудить общие проблемы на высшем уровне. Но решить серьезные вопросы в рамках ЦЕИ нельзя.

Для Беларуси вопрос вступления в Совет Европы является гораздо более важным, чем председательство в ЦЕИ, если мы хотим большего сближения с Европейским Союзом. Членство в Совете Европы - наиболее простой путь сближения с Евросоюзом.

- А хотят ли белорусские власти сближения с Европой? Реального сближения?

- Проблем в том, что Беларусь предлагает себя такой, какой она есть, без всяких изменений. Хочется, но ничего не хочет сделать для этого. Желание есть, но воли меняться пока не видно.

- Царевна-лягушка хочет выскочить замуж за прекрасного принца, ничего для этого не сделав?

- Примерно так.

Справка. Центрально-Европейская Инициатива (ЦЕИ) – одно из старейших европейских субрегиональных объединений, созданное в 1989 году Италией, Австрией, Венгрией и Югославией. В настоящее время в состав ЦЕИ входят 18 государств (Албания, Австрия, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Венгрия, Италия, Македония, Молдова, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия, Черногория и Украина). Республика Беларусь является участницей ЦЕИ с 1996 года.