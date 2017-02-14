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В Минске началось очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе
15.02.2017 15:54 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 15 февраля. Во второй половине дня 15 февраля в Минске началось очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
Переговоры проходят на фоне некоторого снижения напряженности в районе подконтрольной Киеву Авдеевки, где в конце января — начале февраля шли тяжелые бои с применением артиллерии, в том числе запрещенных минскими соглашениями калибров.
Переговоры в "Президент-отеле" традиционно проходят в закрытом для прессы режиме.
Предыдущая встреча состоялась 1 февраля. По их итогам спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что стороны конфликта на Донбассе обменялись поименными списками пленных.
БелаПАН.
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В Минске началось очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе
Минск, 15 февраля. Во второй половине дня 15 февраля в Минске началось очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе,...
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