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В Минске началось очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе

15.02.2017 15:54 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 15 февраля. Во второй половине дня 15 февраля в Минске началось очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Переговоры проходят на фоне некоторого снижения напряженности в районе подконтрольной Киеву Авдеевки, где в конце января — начале февраля шли тяжелые бои с применением артиллерии, в том числе запрещенных минскими соглашениями калибров.

Переговоры в "Президент-отеле" традиционно проходят в закрытом для прессы режиме.

Предыдущая встреча состоялась 1 февраля. По их итогам спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что стороны конфликта на Донбассе обменялись поименными списками пленных.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 15 февраля. Во второй половине дня 15 февраля в Минске началось очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе,...

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